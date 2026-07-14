Fußball-Bundesliga

BVB-Boss Ricken gibt Schlotterbeck-Update

Borussia Dortmund muss noch einige Zeit auf Abwehrchef Nico Schlotterbeck verzichten. Der Innenverteidiger verletzte sich bei der WM. Nun sagt BVB-Sportchef Ricken, wann man wieder mit ihm rechnet.

Nico Schlotterbeck verletzte sich beim 2:1 gegen die Elfenbeinküste bei der WM (Archivbild) Foto: Tom Weller/dpa
Nico Schlotterbeck verletzte sich beim 2:1 gegen die Elfenbeinküste bei der WM (Archivbild)

Dortmund (dpa) - Borussia Dortmund rechnet erst im Herbst wieder mit dem verletzten Innenverteidiger Nico Schlotterbeck. «Das wird noch ein paar Wochen dauern. Das muss man ehrlicherweise sagen. Ob das dann vor oder nach der ersten Länderspielpause wieder ist, werden wir schauen, wie der Heilungsverlauf ist», sagte Dortmunds Sport-Geschäftsführer Lars Ricken am Rande des Vorbereitungsstarts des Fußball-Bundesligisten.

Schlotterbeck hatte sich bei der WM eine schwere Sprunggelenksverletzung zugezogen. Die erste Länderspielpause der neuen Saison gibt es Ende September. BVB-Kapitän Emre Can muss nach seinem Kreuzbandriss noch länger auf ein Comeback warten.

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