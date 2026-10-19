Chiefs in NFL weiter ungeschlagen - Chargers noch ohne Sieg

Kansas City (dpa) - Die Kansas City Chiefs haben auch das fünfte NFL-Spiel der Saison gewonnen und die Krise der Los Angeles Chargers massiv verschärft. Während die Chiefs um die Stars Patrick Mahomes und Travis Kelce durch das 22:6 weiter zu den drei noch ungeschlagenen Teams der amerikanischen Football-Liga zählen, haben die Chargers als einzige Mannschaft bereits sechs Saisonspiele verloren.

Neuzugang Kenneth Walker erwies sich erneut als Unterschiedsspieler für die Chiefs und erarbeitete die beiden Touchdowns für die Gastgeber, dazu kamen drei Field Goals von Harrison Butker. Mahomes leistete sich einen Fehlpass, hatte die Partie aber ansonsten im Griff und nicht halb so viele Schwierigkeiten wie Justin Herbert auf der Gegenseite, der ebenfalls ohne Touchdown-Pass blieb und die Chargers nie auf Touren brachte.

Bills-Quarterback Allen verblüfft mit ungewöhnlichem Wurf

In der Division liegen die Chiefs klar in Führung, dahinter folgen die Denver Broncos mit vier Siegen und die Las Vegas Raiders mit drei. Abgeschlagen letzter sind die Chargers. Die Raiders verloren ihr Heimspiel gegen die Buffalo Bulls 30:33, zeigten aber erneut ein gutes Spiel. Bills-Quarterback Josh Allen gelangen zwei Touchdown-Pässe - beim zweiten verblüffte er mit einem extrem ungewöhnlichen Wurf in der Manier eines Kugelstoßers.

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Wie die Chargers enttäuscht weiter auch das zweite NFL-Team aus Los Angeles: Die Rams verloren das Heimspiel gegen die Arizona Cardinals 16:18 und stehen nach sechs Partien bereits bei vier Niederlagen. Von den hohen Ansprüchen des klar als Titelfavoriten in die Saison gestarteten Teams ist diese Ausbeute meilenweit entfernt. Das SoFi Stadium der Rams und Chargers ist im Februar Austragungsort für den Super Bowl.