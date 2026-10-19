American Football

Chiefs in NFL weiter ungeschlagen - Chargers noch ohne Sieg

In der NFL untermauern die Kansas City Chiefs ihre Titelansprüche - die hatten vor der Saison auch die beiden Teams aus Los Angeles. Beide zählen zu den großen Enttäuschungen.

Walker (links) erzielte den ersten Touchdown für die Chiefs. Foto: Charlie Riedel/AP/dpa
Walker (links) erzielte den ersten Touchdown für die Chiefs.

Kansas City (dpa) - Die Kansas City Chiefs haben auch das fünfte NFL-Spiel der Saison gewonnen und die Krise der Los Angeles Chargers massiv verschärft. Während die Chiefs um die Stars Patrick Mahomes und Travis Kelce durch das 22:6 weiter zu den drei noch ungeschlagenen Teams der amerikanischen Football-Liga zählen, haben die Chargers als einzige Mannschaft bereits sechs Saisonspiele verloren. 

Neuzugang Kenneth Walker erwies sich erneut als Unterschiedsspieler für die Chiefs und erarbeitete die beiden Touchdowns für die Gastgeber, dazu kamen drei Field Goals von Harrison Butker. Mahomes leistete sich einen Fehlpass, hatte die Partie aber ansonsten im Griff und nicht halb so viele Schwierigkeiten wie Justin Herbert auf der Gegenseite, der ebenfalls ohne Touchdown-Pass blieb und die Chargers nie auf Touren brachte. 

Bills-Quarterback Allen verblüfft mit ungewöhnlichem Wurf

In der Division liegen die Chiefs klar in Führung, dahinter folgen die Denver Broncos mit vier Siegen und die Las Vegas Raiders mit drei. Abgeschlagen letzter sind die Chargers. Die Raiders verloren ihr Heimspiel gegen die Buffalo Bulls 30:33, zeigten aber erneut ein gutes Spiel. Bills-Quarterback Josh Allen gelangen zwei Touchdown-Pässe - beim zweiten verblüffte er mit einem extrem ungewöhnlichen Wurf in der Manier eines Kugelstoßers.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Wie die Chargers enttäuscht weiter auch das zweite NFL-Team aus Los Angeles: Die Rams verloren das Heimspiel gegen die Arizona Cardinals 16:18 und stehen nach sechs Partien bereits bei vier Niederlagen. Von den hohen Ansprüchen des klar als Titelfavoriten in die Saison gestarteten Teams ist diese Ausbeute meilenweit entfernt. Das SoFi Stadium der Rams und Chargers ist im Februar Austragungsort für den Super Bowl.

Die Rams am Boden: Für Stafford und Los Angeles läuft nichts zusammen. Foto: Caroline Brehman/AP/dpa
Die Rams am Boden: Für Stafford und Los Angeles läuft nichts zusammen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Chiefs verpassen NFL-Playoffs - Mahomes schwer verletzt
American Football

Chiefs verpassen NFL-Playoffs - Mahomes schwer verletzt

Jedes Jahr in den Playoffs, fünfmal im Super Bowl, dreimal gewonnen: Die Kansas City Chiefs mit Patrick Mahomes waren das dominierende NFL-Team. Das ist vorbei - und der Superstar wird lange fehlen.

15.12.2025

National Football League

Chiefs weiter ungeschlagen - 17:10 gegen LA Chargers

Die Kansas City Chiefs um Star-Quarterback Patrick Mahomes holen bei den LA Chargers einen Rückstand auf. Doch auch eine schwere Verletzung eines Chiefs-Spielers prägt die Partie.

30.09.2024

NFL

US-Präsident empfängt Kansas City Chiefs im Weißen Haus

Dass Football-Teams nach einem Super-Bowl-Sieg im Weißen Haus zu Gast sind, hat Tradition. Beim Besuch der Kansas City Chiefs hatten sich manche vorab gefragt, ob ein spezieller Gast mitkommen würde.

01.06.2024

American Football

NFL-Star Kelce verlängert Vertrag bei Kansas City Chiefs

Der dreimalige Super-Bowl-Sieger Travis Kelce erhält bei den Chiefs einen neuen millionenschweren Vertrag. Seine weltweite Bekanntheit verdankt er auch Popstar Taylor Swift.

30.04.2024

American Football

Kansas City Chiefs gewinnen NFL-Spiel in Deutschland

Das Spitzenspiel der NFL verläuft lange einseitig: Super-Bowl-Sieger Kansas City feiert einen Sieg über Rivale Miami. Beim Football-Spektakel sitzt Lothar Matthäus - nicht aber Taylor Swift.

05.11.2023