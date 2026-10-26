Football in den USA

Chiefs kassieren erste Niederlage gegen Titelverteidiger

Die Seattle Seahawks dominieren das NFL-Spitzenspiel gegen die Kansas City Chiefs. Amon-Ra St. Brown fährt mit Detroit den nächsten Sieg ein, die Pittsburgh Steelers gewinnen in Paris.

Quarterback-Star Patrick Mahomes hatte gegen Seattle einen schweren Stand. Foto: Kevin Ng/FR172278 AP/AP/dpa
Quarterback-Star Patrick Mahomes hatte gegen Seattle einen schweren Stand.

Seattle (dpa) - Die Seattle Seahawks haben das Spitzenspiel in der NFL gegen die Kansas City Chiefs dominiert. Durch einen 20:3 (10:0)-Heimsieg führte der Titelverteidiger der US-amerikanischen Football-Liga den Chiefs um deren Quarterback-Star Patrick Mahomes die erste Niederlage im sechsten Saisonspiel zu.

Dabei stand vor allem die Verteidigung der Seahawks: Mahomes überbrückte mit seinen Pässen nur 165 Yards und verlor einmal den Ball. Auch Kenneth Walker III, der in der vergangenen Saison als wertvollster Spieler mit den Seahawks den Titel gewonnen hat und zu den Chiefs gewechselt war, konnte mit seinem Laufspiel über insgesamt nur 35 Yards nicht überzeugen.

Offensiv war bei Seattle vor allem Jaxon Smith-Njigba auffällig, der kurz vor der Pause per Touchdown die 10:0-Führung besorgte. «Gegen eine Mannschaft wie Kansas City mit all ihren starken Spielern war uns klar, wie wichtig dieses Spiel werden würde. Wir haben es als Playoff-Spiel betrachtet», sagte der Seahawks-Passempfänger.

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Nächster Sieg für St. Brown, Pittsburgh gewinnt in Paris

Amon-Ra St. Brown hat mit den Detroit Lions derweil den vierten Sieg im sechsten Saisonspiel eingefahren. Beim 20:17 (10:7)-Heimerfolg gegen die Green Bay Packers überbrückte der deutsche Passempfänger 153 Yards bei Pässen - für St. Brown die meisten in dieser Saison. Zum Matchwinner für Detroit avancierte Jake Bates, der mit Ablauf des Spiels das entscheidende Field-Goal aus 22 Yards traf.

Amon-Ra St. Brown blieb mit Detroit auch gegen die Packers auf Erfolgskurs. Foto: Paul Sancya/AP/dpa
Amon-Ra St. Brown blieb mit Detroit auch gegen die Packers auf Erfolgskurs.

Die Pittsburgh Steelers hatten bereits am Sonntagnachmittag das erste reguläre NFL-Spiel in Paris gegen die New Orleans Saints mit 16:10 (13:10) für sich entschieden. Vor 78.488 Zuschauern im Stade de France warf der 42 Jahre alte Quarterback Aaron Rodgers im zweiten Viertel einen Touchdown-Pass auf Darnell Washington zur 10:3-Führung, Chris Boswell entschied mit zwei Field-Goals nach der Pause die Partie zugunsten der Steelers.

Den Cincinnati Bengals glückte dank Quarterback-Star Joe Burrow gegen die Baltimore Ravens ein starkes Comeback. Zur Pause lagen die Bengals noch mit 0:13 zurück, gewannen am Ende aber mit 35:13. Burrow warf in der zweiten Hälfte vier Touchdown-Pässe auf vier verschiedene Passempfänger.

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