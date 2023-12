Cowboys gewinnen NFL-Kracher gegen Philadelphia Eagles

Durch das 33:13 übernahmen die Cowboys die Führung in der NFC East. Dallas, Philadelphia und die San Francisco 49ers kommen jeweils auf zehn Siege und drei Niederlagen. Die 49ers stehen damit an der Spitze der NFC und haben die Playoff-Teilnahme sicher, sollten die Green Bay Packers am Montagabend (Ortszeit) unerwartet gegen die New York Giants verlieren.