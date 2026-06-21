Curaçao sei Dank: Deutschland vorzeitig Gruppensieger

Toronto (dpa) - Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft ist dank eines Überraschungscoups von WM-Debütant Curaçao vorzeitig Gruppensieger. Das 0:0 des Teams von der Karibik-Insel gegen das klar favorisierte Ecuador sorgt dafür, dass die Auswahl von Bundestrainer Julian Nagelsmann nicht mehr vom ersten Platz zu verdrängen ist. Deutschland hat nach dem späten 2:1 gegen die Elfenbeinküste sechs Punkte.

Am kommenden Donnerstag (22.00 Uhr/ARD und MagentaTV) trifft die DFB-Elf in East Rutherford bei New York auf Ecuador. Bei einer Niederlage könnten die Ivorer zwar noch nach Punkten gleichziehen. Doch weil Deutschland in Toronto den direkten Vergleich für sich entschieden hat, würde die Nagelsmann-Elf trotzdem auf Platz eins bleiben. Für die Elfenbeinküste, Ecuador und Curaçao geht es am Donnerstag noch um das Weiterkommen.

Foto: Reed Hoffmann/AP/dpa Curaçao schaffte gegen Ecuador einen Coup.

So geht es als Gruppensieger für Deutschland weiter:

Das Sechzehntelfinale findet in Foxborough bei Boston am 29. Juni (22.30 Uhr) gegen einen der besten acht Gruppendritten statt. Mögliche Gegner sind die Vertreter aus den Gruppen A, B, C, D und F. Realistische Optionen sind derzeit demnach beispielsweise Bosnien-Herzegowina, Schottland und Japan. Klarheit darüber wird erst am Ende der Gruppenphase herrschen.

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Im Achtelfinale von Philadelphia am 4. Juli (23.00 Uhr) wäre bei erfolgreichem erstem K.o.-Spiel ein Duell mit dem Gruppensieger der Staffel I möglich. Hier sind Vize-Weltmeister Frankreich oder Norwegen mit Stürmerstar Erling Haaland derzeit die wahrscheinlichsten Optionen.

Viertelfinale wäre in Foxborough, Halbfinale in Texas

Das folgende Viertelfinale fände am 9. Juli (22.00 Uhr) wieder in Foxborough statt. Ein erstes WM-Halbfinale seit dem Titelgewinn im Jahr 2014 würde das Team um Kapitän Joshua Kimmich am 14. Juli (21.00 Uhr) im texanischen Arlington bei Texas bestreiten.

Sicher ist: Am 19. Juli (21.00 Uhr) steigt in East Rutherford, dem Ort des dritten Gruppenspiels, das Finale der ersten XXL-WM mit 48 Teams. Damit steht fest, auf welche Seite des Turnierbaums das deutsche Team landet. Da außer den Gastgebern Mexiko und USA sonst noch keine Entscheidungen gefallen sind, ist offen, wie sich dieser gestalten wird. Die USA würden frühestens im Halbfinale warten, Mexiko erst in einem möglichen Endspiel.