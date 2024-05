Dallas zieht ins Finale der Western Conference ein

Dallas (dpa) - Dirk Nowitzki ist bei den Dallas Mavericks auch nach seiner aktiven Karriere immer noch mittendrin dabei: Zunächst tauchte die Basketball-Legende unvermittelt in der Live-Übertragung des Fernsehsenders ESPN auf, als er den Experten Richard Jefferson, seinen ehemaligen Teamkameraden in Dallas, lachend in einen Schwitzkasten nahm. Später jubelte er auf X mit drei Wörtern und vier Ausrufezeichen: «Western conference finals!!!! @dallasmavs»