Doncic wirft Dallas zum nächsten Sieg in NBA-Playoffs

Minneapolis (dpa) - Die Dallas Mavericks haben in den NBA-Playoffs auch das zweite Auswärtsspiel bei den Minnesota Timberwolves gewonnen und ihre Chancen auf einen Einzug in die Endspielserie der nordamerikanischen Basketballliga erhöht. Die Texaner setzten sich im zweiten Spiel der Western Conference Finals mit 109:108 (46:60) durch, Superstar Luka Doncic traf drei Sekunden vor Spielende den Wurf zum Sieg.

Die nächsten beiden Partien der Best-of-seven-Serie finden in Dallas statt, das dritte Spiel dabei am kommenden Sonntag. Gewinnen die Mavs beide Partien, stehen sie zum ersten Mal seit 2011 in den NBA-Finals. Damals gewannen sie mit Dirk Nowitzki als Anführer die Meisterschaft.