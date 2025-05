Daniel Altmaier bei French Open in Runde drei

Paris (dpa) - Daniel Altmaier hat bei den French Open als erster deutscher Tennisspieler die dritte Runde erreicht. Der 26-Jährige setzte sich in seinem zweiten Spiel in Paris gegen den Tschechen Vit Kopriva mit 6:2, 4:6, 6:3, 7:5 durch und bekommt es jetzt am Freitag mit dem 21-jährigen Serben Hamad Medjedovic zu tun. Altmaier benötigte gegen Kopriva 3:32 Stunden für seinen Erfolg. Zum Auftakt hatte er überraschend den Weltranglisten-Vierten Taylor Fritz aus den USA ausgeschaltet.