Nächster Paris-Coup von Daniel Altmaier

Paris (dpa) - Daniel Altmaier und Paris - das passt einfach. Bei keinem Grand-Slam-Turnier spielt die deutsche Nummer zwei so gutes Tennis wie bei den French Open. Auch in diesem Jahr fühlt sich der 26-Jährige im Stade Roland Garros wieder pudelwohl. Gegen den Weltranglisten-Vierten Taylor Fritz trumpfte Altmaier in seinem Erstrunden-Match ganz groß auf und sorgte mit dem 7:5, 3:6, 6:3, 6:1 für die erste große Überraschung des Turniers.