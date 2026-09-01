Davis Cup

Daniel Altmaier im Davis Cup gegen Kroatien dabei

Der deutsche Teamchef hatte zunächst nur vier Spieler nominiert. Jetzt hat er den letzten freien Platz vergeben.

Daniel Altmaier gehört zum Davis-Cup-Team gegen Kroatien. (Archivbild) Foto: Kirsty Wigglesworth/AP photo/dpa
Daniel Altmaier gehört zum Davis-Cup-Team gegen Kroatien. (Archivbild)

Halle/Westfalen (dpa) - Daniel Altmaier komplettiert das deutsche Davis-Cup-Team im Zweitrundenspiel gegen Kroatien. Der 27-Jährige wurde von Teamchef Michael Kohlmann für die Partie im westfälischen Halle am 19. und 20. September neben Alexander Zverev, Yannick Hanfmann und den beiden Doppelspezialisten Kevin Krawietz und Tim Pütz nominiert. Altmaier erhielt den Vorzug vor Routinier Jan-Lennard Struff. Gewinnt die deutsche Tennis-Mannschaft gegen Kroatien, ist sie bei den Davis-Cup-Finals im November in Bologna dabei.

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