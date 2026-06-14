Fußball-WM

Dank Vinícius Júnior: Brasilien wendet Fehlstart ab

Die Seleção wird beim kniffligen WM-Auftakt gegen Marokko wie erwartet gefordert. Ein potenzieller Bayern-Einkauf trifft für den Afrikameister - dann schlägt Brasiliens Offensivstar sehenswert zurück.

Vinícius Júnior (l.) ist Brasiliens große Offensiv-Hoffnung bei der WM. Foto: Adam Hunger/AP/dpa
Vinícius Júnior (l.) ist Brasiliens große Offensiv-Hoffnung bei der WM.

East Rutherford (dpa) - Ein Traumtor von Vinícius Júnior hat Rekordtitelträger Brasilien vor einem Fehlstart in die Fußball-Weltmeisterschaft bewahrt. Der Offensivstar von Real Madrid erzielte beim 1:1 (1:1) gegen Marokko in East Rutherford in der 32. Minute den Ausgleich. Der vom FC Bayern umworbene Ismael Saibari hatte Afrikameister Marokko zuvor in Führung gebracht (21.).

Brasilien, das den bislang letzten seiner insgesamt fünf WM-Titel vor 24 Jahren gewonnen hat, gehört beim XXL-Turnier in den USA, Kanada und Mexiko nicht zu den großen Favoriten. Den kniffligen Auftakt vor 80.663 Zuschauern hat die Seleção aber immerhin schon mal ohne größeren Schaden überstanden. Der WM-Vierte von 2022 dürfte der schwierigste Gegner in Gruppe C gewesen sein.

In ihrem zweiten Vorrundenspiel treffen die Brasilianer auf Außenseiter Haiti, die hoch gehandelten Marokkaner bekommen es mit Schottland zu tun.

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Verletzter Neymar fiebert von draußen mit

Marokko forsch, Brasilien fahrig: So sah das Spiel in der ersten halben Stunde aus. Die Nordafrikaner traten wie erwartet selbstbewusst auf und ergriffen die Initiative, die Südamerikaner leisteten sich viele Ungenauigkeiten und boten dem Gegner mitunter erstaunlich große Räume an. Das konnte weder Brasiliens Trainer Carlo Ancelotti gefallen noch seinem verletzten Altstar Neymar, der zwar nicht zum Kader gehörte, aber in einem Trainingsshirt auf der Bank saß. 

Marokkos Ismael Saibari wird vom FC Bayern München umworben. Foto: Frank Franklin II/AP/dpa
Marokkos Ismael Saibari wird vom FC Bayern München umworben.

Die Führung der Marokkaner war nicht nur verdient, sondern auch blitzsauber herausgespielt. Real-Star Brahim Díaz bediente Saibari mit einem herrlichen Steilpass - und der traf mit einem Lupfer über Keeper Alisson hinweg zum 1:0. Der FC Bayern München will den 25 Jahre alten Offensivmann der PSV Eindhoven verpflichten. In dieser Szene wurde einmal mehr deutlich, warum.

Vinícius Júnior wuchtig - Paquetá artistisch

Die Seleção war nun umso mehr gefordert, allen voran Vinícius Júnior - und der lieferte. Das 1:1 durch den polarisierenden Edeltechniker kam zwar mehr oder weniger aus dem Nichts, war aber ein Traumtor. Wuchtig versenkte er die Kugel nach einer feinen Einzelaktion auf der linken Seite im rechten Eck.

Brasiliens Fans, in der imposanten Arena vor den Toren New Yorks klar in der Überzahl, waren nun wieder voll da - und Vinícius Júnior heizte sie mit seinen Gesten weiter an. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte ließ sie Lucas Paquetá mit einem Seitfallzieher staunen, doch Marokkos Torwart Bono parierte.

Marokko nach der Pause passiver

Nach dem Seitenwechsel traten die Brasilianer deutlich kontrollierter auf als noch im ersten Durchgang. Igor Thiago scheiterte an Bono (52.), Raphinha verpasste eine scharfe Hereingabe am Fünfmeterraum nur knapp (67.). Und Marokko? Ließ sich vorn nur noch überraschend selten blicken.

Auch in der Schlussphase war der Rekordweltmeister, inzwischen mit dem früheren Bundesligaprofi Matheus Cunha im Sturm, näher am Siegtreffer als der Afrika-Champion. Raphinha tauchte noch zweimal gefährlich vor Marokkos Tor auf, letztlich musste sich Brasilien mit dem einen Punkt aber begnügen.

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