Ex-Bundesliga-Profi trifft doppelt: Brasilien schlägt Haiti

Philadelphia (dpa) - Brasilien tanzt wieder - und ein früherer Leipziger und Herthaner ist mittendrin. Angeführt von Ex-Bundesliga-Profi Matheus Cunha und Offensiv-Superstar Vinícius Júnior hat die Seleção ihren ersten Sieg bei dieser Fußball-WM gefeiert. Nach dem 1:1 zum Auftakt gegen Marokko bezwangen die Brasilianer den karibischen Außenseiter Haiti mit 3:0 (3:0).

Cunha (23. und 36. Minute) traf doppelt für den fünfmaligen Weltmeister, Vinícius Júnior (45.+3) legte noch in der ersten Halbzeit nach. Einziger Wermutstropfen für das Team von Trainer Carlo Ancelotti: Offensiv-Ass Raphinha vom FC Barcelona musste kurz vor der Pause angeschlagen raus.

Brasilien liegt auf K.o.-Runden-Kurs. Für Haiti, das erstmals seit 1974 wieder bei einer WM mitmischt, ist das Turnier nach der Gruppenphase vorbei.

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Für Haiti trotz Niederlage ein Festtag

Diese Bühne. Dazu noch gegen den Rekordweltmeister. Für Haiti, dieses von Armut, Bandengewalt, Korruption, Hunger und politischer Instabilität geprägte Land, war es ein Festtag. Als die Spieler mit dem Bus das Stadion erreichten und kurz später den Rasen inspizierten, wurden sie von den Fans auf den Tribünen frenetisch gefeiert. Zur Halbzeit war die Partie jedoch entschieden.

Zunächst taten sich die Brasilianer gegen den robust auftretenden und mit einer Fünferkette verteidigenden Underdog noch schwer, Chancen herauszuspielen. Der fleißige Raphinha stand sowohl beim vermeintlichen 1:0, das zurecht nicht gegeben wurde, als auch bei einer weiteren Gelegenheit im Abseits.

Foto: Matt Slocum/AP/dpa Für die Fans von Haiti war es trotz der Niederlage ein besonderer Tag.

Cunha erst glücklich, dann wuchtig

Cunha, früher bei RB Leipzig, Hertha BSC und inzwischen bei Manchester United, durfte aber gleich zweimal jubeln. Bei seinem ersten Tor hatte er Glück, dass Haitis Schlussmann Johny Placide einen Schuss von Vinícius Júnior nach vorn abwehrte und blockte den Ball aus einem Zweikampf heraus über die Linie. Beim 2:0 hämmerte der 27-Jährige die Kugel unhaltbar in den linken Winkel.

Wie groß der Druck auf die Brasilianer nach dem mauen Auftakt gegen Marokko war, ließ sich auch daran erkennen, wie euphorisch sie ihre Tore bejubelten: Nicht nur die Feldspieler, sondern auch sämtliche Reservisten kamen angestürmt. Doch nach und nach wurde bei der Seleção aus Last wieder Lust.

Kurz vor dem Pausenpfiff machte Vinícius Júnior dann quasi schon alles klar. Der Star von Real Madrid, der bereits beim Remis gegen den Afrikameister getroffen hatte, erhöhte nach einem schönen Zuspiel von Lucas Paqueta.

Foto: Petr David Josek/AP/dpa Erleichterung: Nach dem Remis gegen Marokko war der Druck auf Brasilien groß.

Es war hier und da ein Fehler zu viel, den sich die offensiv weitgehend harmlosen Haitianer leisteten - und die Hypothek, die sie mit in den zweiten Durchgang nahmen, entsprechend groß. Ihre beste Chance vergab Ricardo Adé, der per Kopf am stark reagierenden Brasilien-Keeper Alisson scheiterte (63.).