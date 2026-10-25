Darts-Profi Schindler erreicht überraschend EM-Finale

Dortmund (dpa) - Martin Schindler hat völlig unerwartet das Finale der Darts-Europameisterschaft erreicht und damit den größten Erfolg in der deutschen Geschichte perfekt gemacht. Der 30-Jährige besiegte am Abend in Dortmund den Polen Krzysztof Ratajski mit 11:6 und schaltete so im Halbfinale den Bezwinger von Weltmeister Luke Littler (England) aus. Im direkt folgenden Finale (21.45 Uhr/Sport1 und DAZN) geht es gegen Englands Ross Smith.

Nie zuvor hat ein Deutscher oder ein deutsches Team ein Finale bei einem der sogenannten Major-Turniere erreicht. Bereits am Nachmittag hatte Schindler mit einem fulminanten 10:1-Sieg gegen den walisischen Weltklasse-Profi Jonny Clayton überrascht. «Ich bin sehr glücklich mit meiner Darbietung. Jetzt kann alles passieren», sagte Schindler, der als zweiter Deutscher überhaupt nach Max Hopp ein EM-Halbfinale erreicht hatte.

BVB-Profi Beier live dabei

In der gut besuchten Westfalenhalle sahen tausende Zuschauer, darunter auch BVB-Profi Maximilian Beier, den nächsten starken Auftritt von Schindler, der sich zeitweise in einen Rausch zu spielen schien. Lautstarke Martin-Schindler-Rufe hallten durch die Halle unweit des Dortmunder Fußballstadions. Littler-Besieger Ratajski konnte sein hohes Level vom 10:6-Erfolg am Nachmittag nicht bestätigen und verlor auch deshalb klar.

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Schindler hat 80.000 Pfund (rund 95.000 Euro) Preisgeld sicher und wird in der Weltrangliste seine Rückkehr in die Top 20 feiern. Finalgegner Smith hatte sich mit 11:7 gegen den walisischen Ex-Weltmeister Gerwyn Price durchgesetzt. Der an Position eins gesetzte Engländer hat das Turnier in Dortmund bereits im Jahr 2022 einmal gewonnen.