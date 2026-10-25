Turnier in Dortmund

Darts-Profi Schindler erreicht überraschend EM-Finale

Dieser Siegeszug kommt vollkommen unerwartet: Martin Schindler schafft es nach vier Siegen ins EM-Finale von Dortmund. Es ist ein Erfolg, der in Deutschlands Darts-Historie neu ist.

Martin Schindler steht im EM-Finale. Foto: Bernd Thissen/dpa
Martin Schindler steht im EM-Finale.

Dortmund (dpa) - Martin Schindler hat völlig unerwartet das Finale der Darts-Europameisterschaft erreicht und damit den größten Erfolg in der deutschen Geschichte perfekt gemacht. Der 30-Jährige besiegte am Abend in Dortmund den Polen Krzysztof Ratajski mit 11:6 und schaltete so im Halbfinale den Bezwinger von Weltmeister Luke Littler (England) aus. Im direkt folgenden Finale (21.45 Uhr/Sport1 und DAZN) geht es gegen Englands Ross Smith.

Nie zuvor hat ein Deutscher oder ein deutsches Team ein Finale bei einem der sogenannten Major-Turniere erreicht. Bereits am Nachmittag hatte Schindler mit einem fulminanten 10:1-Sieg gegen den walisischen Weltklasse-Profi Jonny Clayton überrascht. «Ich bin sehr glücklich mit meiner Darbietung. Jetzt kann alles passieren», sagte Schindler, der als zweiter Deutscher überhaupt nach Max Hopp ein EM-Halbfinale erreicht hatte.

BVB-Profi Beier live dabei

In der gut besuchten Westfalenhalle sahen tausende Zuschauer, darunter auch BVB-Profi Maximilian Beier, den nächsten starken Auftritt von Schindler, der sich zeitweise in einen Rausch zu spielen schien. Lautstarke Martin-Schindler-Rufe hallten durch die Halle unweit des Dortmunder Fußballstadions. Littler-Besieger Ratajski konnte sein hohes Level vom 10:6-Erfolg am Nachmittag nicht bestätigen und verlor auch deshalb klar.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Schindler hat 80.000 Pfund (rund 95.000 Euro) Preisgeld sicher und wird in der Weltrangliste seine Rückkehr in die Top 20 feiern. Finalgegner Smith hatte sich mit 11:7 gegen den walisischen Ex-Weltmeister Gerwyn Price durchgesetzt. Der an Position eins gesetzte Engländer hat das Turnier in Dortmund bereits im Jahr 2022 einmal gewonnen.

Die Fans in der Westfalenhalle in Dortmund dürfen weiter auf einen deutschen Coup hoffen. Foto: Bernd Thissen/dpa
Die Fans in der Westfalenhalle in Dortmund dürfen weiter auf einen deutschen Coup hoffen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Darts-Profi Schindler wütend auf Kritiker: «Absolut scheiße»
Team-WM

Darts-Profi Schindler wütend auf Kritiker: «Absolut scheiße»

Ricardo Pietreczko durchlebt bislang ein schwieriges Jahr auf der Darts-Bühne. Bei der Team-WM nimmt ihn Martin Schindler in Schutz - und lässt kein gutes Haar an den Kritikern.

12.06.2026

Meilenstein für deutschen Darts-Profi
Erstmals in den Top 16

Meilenstein für deutschen Darts-Profi

Erstmals in der Geschichte der Darts-Weltrangliste schafft es ein Deutscher unter die besten 16. Für Martin Schindler bringt dies auf dem Weg zur WM wichtige Vorteile.

29.09.2025

Imitator braucht WM-Erfolg - Schindler und der Ally Pally
Darts in London

Imitator braucht WM-Erfolg - Schindler und der Ally Pally

Martin Schindler kann die besten Spieler der Welt und ihre Würfe detailgetreu nachstellen. Nur deren Erfolge bei großen Turnieren bleiben für ihn bislang unerreicht.

20.12.2024

Darts

Deutschland zieht bei Darts-Team-WM ins Achtelfinale ein

Das deutsche Darts-Duo Clemens/Schindler hat bei der Team-WM die ersten Hürden genommen. Nun greifen die großen Gegner ins Turnier ein.

29.06.2024

Sport

Deutschland erreicht Achtelfinale bei Darts-Team-WM

16.06.2023