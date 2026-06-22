Fußball-Nationalmannschaft

Darum darf Nagelsmann keinen Feldspieler mehr nachnominieren

Schlotterbecks Verletzung könnte das deutsche Team hart treffen. Warum Nagelsmann jetzt keinen Feldspieler mehr nachholen darf und was das für die WM bedeutet.

Nico Schlotterbeck (sitzend) hat sich im Spiel gegen die Elfenbeinküste verletzt. Foto: Tom Weller/dpa
Nico Schlotterbeck (sitzend) hat sich im Spiel gegen die Elfenbeinküste verletzt.

Winston-Salem (dpa) - Auch viele Stunden nach dem 2:1 gegen die Elfenbeinküste lässt die Verkündung der Verletzungsdiagnose von Nico Schlotterbeck auf sich warten. Wie schwer die Blessur des Dortmunder Innenverteidigers am linken Fuß ist und welche Konsequenzen ihm für den weiteren WM-Weg drohen, wird dem Vernehmen nach heute im Laufe des Tages in Winston-Salem bekanntgegeben. 

Fest steht allerdings, dass Julian Nagelsmann keinen Ersatzmann in sein Aufgebot für das Turnier in den USA, Mexiko und Kanada berufen kann. Sollte Schlotterbeck für den Rest der WM aus Verletzungsgründen ausfallen, müsste der Bundestrainer mit dem vorhandenen Personal auskommen. Der Kader würde sich dann auf 22 Feldspieler und drei Torhüter reduzieren. 

FIFA-Regel bestimmt Nachnominierungen

Dies liegt an den FIFA-Regularien. Die besagen, dass verletzte Feldspieler nur bis 24 Stunden vor dem ersten eigenen Turnierspiel durch einen anderen Akteur ersetzt werden dürfen. Für die DFB-Elf lief die Frist also bereits am 13. Juni ab, einen Tag vor dem 7:1 gegen Curaçao. 

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Assan Ouedraogo konnte noch für die WM nachnominiert werden. Foto: Jan Woitas/dpa
Assan Ouedraogo konnte noch für die WM nachnominiert werden.

Nach dem Ausfall von Bayern-Profi Lennart Karl wegen einer Muskelblessur hatte Nagelmann am 5. Juni noch den Leipziger Assan Ouedraogo nachträglich in seinen Turnierkader nachholen können. 

Keine Anwendung findet die Regel auf die Torhüter. Bei einer Verletzung, die das Turnier-Aus bedeutet, kann ein Ersatzmann nominiert werden. Sollte einer aus dem Trio Manuel Neuer, Oliver Baumann und Alexander Nübel ausfallen, stünde Jonas Urbig schon bereit. Genau für diesen Fall hatte Nagelsmann den 22 Jahre alten Münchner als sogenannten Trainingstorwart mit nach Amerika genommen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Das war die WM-Nacht: Kap Verde feiert, DFB-Team bangt
Fußball

Das war die WM-Nacht: Kap Verde feiert, DFB-Team bangt

Der WM-Neuling Kap Verde schreibt das nächste Kapitel seines Fußball-Märchens. Belgien enttäuscht dagegen erneut. Und im DFB-Lager wird gespannt auf die Diagnose bei Nico Schlotterbeck gewartet.

vor 2 Stunden

Gruppensieg im Flug und Sommermärchen-Vibes für Nagelsmann
Fußball-Nationalmannschaft

Gruppensieg im Flug und Sommermärchen-Vibes für Nagelsmann

Sommermärchen-Gefühle und neue Freiheiten: Nach dem perfekten Gruppensieg kann die Nationalelf durchatmen. Doch für Bundestrainer Julian Nagelsmann stehen jetzt wichtige WM-Entscheidungen an.

21.06.2026

Neue Abwehr-Lust trotz Schlotterbeck-Dämpfer
Fußball-Nationalmannschaft

Neue Abwehr-Lust trotz Schlotterbeck-Dämpfer

Luxemburg hat nicht die Offensivkraft, die Julian Nagelsmann beunruhigt. Der Bundestrainer verfolgt aber auch gegen den Außenseiter einen speziellen Plan. Für Nico Schlotterbeck muss er Ersatz finden.

12.11.2025

Schlotterbeck trainiert nicht: Wohl kein Luxemburg-Einsatz
WM-Qualifikation

Schlotterbeck trainiert nicht: Wohl kein Luxemburg-Einsatz

Nico Schlotterbeck geht es besser, doch der verletzte Fuß muss noch geschont werden. Julian Nagelsmann muss für das Luxemburg-Spiel einen Plan B parat haben.

12.11.2025

Nationalmannschaft

Schlotterbeck für EM nominiert: «Unheimlich dankbar»

Unter Julian Nagelsmann spielte Nico Schlotterbeck noch nie für Deutschland. Jetzt wird der Dortmunder für seine Leistungen mit der EM-Nominierung belohnt. Was das für einen Kollegen heißt, ist offen.

12.05.2024