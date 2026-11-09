Eishockey

Das Cas-Urteil zu Russland im Eishockey und die Folgen

Der DEB plant die Heim-WM 2027 ohne Russland, doch das Cas-Urteil bringt die Vorbereitung ins Wanken. Auch die Olympia-Bewerbung Münchens könnte betroffen sein. Wie hängen die Konflikte zusammen?

Ob es so eine ausgelassene Fan-Stimmung wie beim Deutschland Cup auch bei der WM 2027 gibt, ist noch unklar. Foto: Markus Lenhardt/dpa
Ob es so eine ausgelassene Fan-Stimmung wie beim Deutschland Cup auch bei der WM 2027 gibt, ist noch unklar.

Düsseldorf (dpa) - Das Urteil des Internationalen Sportgerichtshofes Cas, laut dem russische Eishockeyteams wieder an Weltmeisterschaften teilnehmen dürfen, sorgt weltweit für Wirbel. Und Unsicherheit - insbesondere beim Deutschen Eishockey-Bund (DEB), der im kommenden Mai die Männer-WM ausrichten soll. Fragen und Antworten zur aktuellen Situation: 

Warum hat der Cas die Suspendierung überhaupt aufgehoben?

Weil die Richter die Begründung des Weltverbandes IIHF dafür als nicht ausreichend begründet angesehen haben. Die IIHF hatte stets pauschal Sicherheitsbedenken angeführt und Russland deshalb seit Beginn des Angriffskriegs gegen die Ukraine ausgeschlossen. Der russische Einspruch gegen die Suspendierung vom Curling-Weltverband wurde dagegen abgewiesen. Die Curler hatten den Ausschluss anders begründet: Mit der Integrität des Sports. 

Warum begründet die IIHF nicht einfach neu?

Das ist der ausdrückliche Wunsch des DEB, der eine WM-Ausrichtung mit Russlands aus verschiedenen Gründen als unrealistisch ansieht. «Man kann, wenn sich neue Sachverhalte ergeben, auch neue Entscheidungen, basierend auf diesen Sachverhalten, treffen», sagte DEB-Vorstandschef Frank Lutz. Allerdings ist es fraglich, ob es innerhalb der IIHF dafür eine Mehrheit gibt. Der Weltverband mit dem deutschen Präsidenten Franz Reindl ist gespalten - es gibt etliche pro-russische Mitglieder. 

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Wie verhält sich der Weltverband nun?

Darüber gab es in der vergangenen Woche mehrtägige Diskussionen im IIHF-Rat (Council). Da das Cas-Urteil zunächst rechtskräftig ist, sieht sich die IIHF gezwungen, dies umzusetzen. Bereits in wenigen Wochen steht die U20-WM in Kanada an. Die teilnehmenden Verbände wurden über einen veränderten Spielplan informiert. Demnach wurde Norwegen als sportlicher Aufsteiger wieder gestrichen und durch Russland ersetzt. 

Also ist Russland automatisch wieder dabei?

Theoretisch ja, faktisch ist das jedoch schwierig. Der norwegische Verband teilte mit, dass das letzte Wort darüber noch nicht gesprochen sei. Es gibt zahlreiche Boykott-Androhungen anderer Nationen, die nicht gegen Russland spielen wollen. Die WM wäre de facto sportlich nicht durchführbar. Kanadas Premierminister Mark Carney kündigte zudem an, dass er für die U20-WM keine russischen Spieler einreisen lassen wolle.

Die IIHF will Russland diplomatisch dazu bewegen, trotz des Urteils im kommenden Jahr auf WM-Teilnahmen zu verzichten. Als Entgegenkommen könnte etwa eine geordnete und dauerhafte Rückkehr ab 2028 in Aussicht gestellt werden. Da etliche Nationen aber nicht gegen Russland spielen wollen, solange der Krieg mit der Ukraine andauert, muss die IIHF auch mit diesen Verbänden sprechen und einen Kompromiss finden.

Was sagt die Bundesregierung mit Blick auf die Heim-WM?

Der Bund unterstützt den DEB darin, dass die WM 2027 wie geplant in Gelsenkirchen, Düsseldorf und Mannheim stattfinden kann - ohne Russland. Den ultimativen Schritt der Visa-Verweigerung will man in Berlin aber aktuell nicht gehen - wohl auch mit Rücksicht auf die Olympia-Bewerbung Münchens. Die Bundesregierung sieht zunächst die IIHF am Zug, das Problem in Sinne der Autonomie des Sports zu lösen.

Was hat die Debatte mit der Olympia-Bewerbung zu tun?

Das Internationale Olympische Komitee hat in der Russland-Frage zuletzt seine Position geändert. Die Sanktionen gegen russische Sportlerinnen und Sportler wurden ebenso aufgehoben wie die Sperre des Nationalen Olympischen Komitees. Bei den derzeit laufenden Olympischen Jugendspielen in Dakar dürfen die russischen Teilnehmer wieder mit eigener Fahne und Hymne dabei sein. Der Start von Sportlern bei internationalen Wettbewerben dürfe «nicht durch das Handeln ihrer Regierungen eingeschränkt werden, einschließlich der Beteiligung an einem Krieg oder Konflikt», stellte das IOC fest.

Eine entsprechende Linie erwartet die Dachorganisation auch von Ländern und Olympia-Komitees, die sich für Olympische Spiele bewerben - so wie München für die Sommerspiele 2036, 2040 oder 2044. Daher stecken der Deutsche Olympische Sportbund und die Bundesregierung in der Zwickmühle. 

In den kommenden Wochen entscheidet das IOC, ob München in die nächste Runde der Bewerbungsphase einziehen darf. Da kommt dem DOSB die aktuelle Russland-Debatte um die Eishockey-WM denkbar ungelegen.

Ist die WM-Rückgabe für den DEB eine Option?

DEB-Chef Lutz hatte damit zunächst gedroht. Aber dies wäre mit Strafzahlungen und finanziellem Verlust verbunden. Zudem hätte auch das wohl negative Folgen für die deutsche Olympia-Bewerbung. Die Bundesregierung möchte auch, dass die WM wie geplant in Deutschland stattfindet. 

Was ist das genaue Problem des DEB als WM-Ausrichter?

Da der Verkauf von Tageskarten läuft, könnte die Unsicherheit der Fans wirtschaftliche Folgen für den DEB haben. Anfang 2027 soll mit dem Verkauf von Karten für einzelne Spiele gestartet werden. «Wir haben sieben oder acht Nationen, die nicht gegen Russland antreten würden, das macht eine Weltmeisterschaft unmöglich», sagte Lutz: «Kein Fan wird sich ein Ticket kaufen für ein Spiel, dass de facto nicht stattfindet.»

Bei einer Teilnahme Russlands müsste zudem das Sicherheitskonzept angepasst werden. «Wir müssten irgendwann ja anfangen, zweigleisig zu planen und das wird teuer», sagte Lutz. «Eine Lösung muss vorher her.» Nach dem Wunsch des DEB noch in diesem Jahr.

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