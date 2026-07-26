Leichtathletik

Den Tränen nah: Lückenkemper spricht über ihren Zeckenbiss

Fast wären die Tränen gekullert bei Gina Lückenkemper - aber nicht wegen des verpassten Meistertitels über 100 Meter, sondern wegen der Vorgeschichte.

Gina Lückenkemper berichtete nach dem 100-Meter-Finale von einem Zeckenbiss in den Hinterkopf. Foto: Sven Hoppe/dpa
Gina Lückenkemper berichtete nach dem 100-Meter-Finale von einem Zeckenbiss in den Hinterkopf.

Bochum (dpa) - Mit belegter Stimme erzählte Gina Lückenkemper in den Katakomben des Wattenscheider Lohrheidestadions, was ihr vor einigen Wochen widerfahren war. Unmittelbar vor dem Diamond-League-Meeting in Paris am 28. Juni wunderte sich die deutsche Sprintkönigin der vergangenen Jahre über etwas Seltsames an ihrem Hinterkopf.

Dort hatte sich eine Zecke festgebissen, wie Lückenkemper den Tränen nah erzählte, nachdem sie als deutsche 100-Meter-Meisterin von Jolina Ernst entthront worden war. Nachdem sie schon eine Sommergrippe auskuriert hatte, musste Lückenkemper zwei Wochen lang mit dem Training aussetzen und ein Antibiotikum einnehmen.

Von acht Stunden Schlaf nicht erholt

«Es war echt hart», sagte die 29-Jährige, die sogar daran dachte, auf die Meisterschaften in ihrer westfälischen Heimat zu verzichten. «Vom Herz her nein, vom Kopf zwischendurch ja», sagte die Doppel-Europameisterin von 2022. «Der Körper war viel zu sehr angegriffen. Das Nervensystem hat so einen Treffer davon genommen. Ich habe nachts acht Stunden geschlafen, aber ich war nicht richtig erholt danach.»

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Die drittplatzierte Gina Lückenkemper (l) und die neue 100-Meter-Meisterin Jolina Ernst. Foto: Sven Hoppe/dpa
Die drittplatzierte Gina Lückenkemper (l) und die neue 100-Meter-Meisterin Jolina Ernst.

Schwierigkeiten mit dem Gleichgewicht behinderten sie beim Start, der ohnehin die Schwachstelle von Lückenkemper ist. So war sie letztlich «unfassbar froh, überhaupt drei Runden auf der Bahn zu stehen» und am Ende im Finale in 11,29 Sekunden noch Dritte geworden zu sein.

Trainer von Rebekka Haase half

Das große Ziel ist nun die EM vom 10. bis 16. August in Birmingham. Dort braucht die deutsche Staffel Lückenkemper und auch Rebekka Haase, die zwar nur Vierte im Wattenscheider Lohrheidestadion wurde, aber an deutschen Medaillen bei EM, WM und Olympia in den vergangenen Jahren entscheidend beteiligt war. Ihr Trainer half Lückenkemper zuletzt in schweren Zeiten.

Neue Meisterin selbst am meisten überrascht

Auf einen Staffel-Einsatz beim Saisonhöhepunkt hofft auch Jolina Ernst, die bei ihrem Sieg zwar in 11,26 Sekunden persönliche Bestzeit lief, aber nicht für die Einzel-Konkurrenz qualifiziert ist. Auch für die 22-jährige Wattenscheider Lokalmatadorin liefen die vergangenen Wochen eigenen Worten zufolge nicht immer nach Wunsch. «Ich selber bin glaube ich am meisten überrascht, weil ich damit nicht gerechnet hätte», sagte sie daher nach ihrem Titel.

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