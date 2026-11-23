München (dpa) - Die öffentlichen Zweifel an der sportlichen Zukunft von Jamal Musiala haben eine kontroverse Debatte ausgelöst. Nachdem Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge die Frage aufgeworfen haben, ob der Nationalspieler wieder sein früheres Top-Niveau erreichen kann und ob das Folgen für sein Millionengehalt haben könnte, geht es längst um mehr als Fußball. Im Fokus stehen auch wirtschaftliche und rechtliche Fragen – und der Umgang des FC Bayern mit seinem erkrankten Star.

Foto: Matthias Balk/dpa Uli Hoeneß (l) und Karl-Heinz Rummenigge sorgten für eine heikle Debatte. (Archivbild)

Wie wird die Debatte um Musiala aufgenommen?

Die öffentlichen Äußerungen haben eine Debatte über den Umgang mit erkrankten Fußballprofis ausgelöst. Die Kritik richtet sich vor allem dagegen, dass führende Vereinsvertreter öffentlich die sportliche Zukunft und das Topgehalt eines erkrankten Spielers infrage stellen. Ehemalige Profis wie Stefan Effenberg oder Rio Ferdinand rügten das. Die Spielergewerkschaft FIFPRO sieht «eine koordinierte Strategie, um vor etwaigen Verhandlungen Druck auf Musiala und seine Vertreter auszuüben». Präsident Herbert Hainer und Vorstandschef Jan-Christian Dreesen bemühten sich um eine Entschärfung der Debatte. Musiala bekomme jede Unterstützung und die nötige Zeit.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal! Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert. Zum Kanal Impressum

Foto: Christian Kunz/dpa Mitglied Jonatan Hoffmann kritisiert den Umgang mit Jamal Musiala.

War die Erkrankung von Musiala bei dessen Vertragsverlängerung bekannt?

Nach Darstellung von Hainer nicht. Musiala unterschrieb im Februar 2025 einen hoch dotierten Vertrag bis zum 30. Juni 2030. Seine neurologische Funktionsstörung mit sogenannten Absencen wurde im Sommer 2026 öffentlich gemacht. «Ich gehe überhaupt nicht davon aus, dass das vorher bekannt war», sagte Hainer.

Darf der FC Bayern das Gehalt von Musiala kürzen?

«Eine einseitige Anpassung des Gehalts kommt nicht in Betracht», sagt Joachim Rain von der Kanzlei Schickhardt Rechtsanwälte, die im Sportrecht ein Spezialgebiet hat, bei RTL und Sky Sport. «Eine Kündigung wäre nur bei dauerhafter Spielunfähigkeit denkbar. Dafür gibt es aktuell keine Anhaltspunkte.»

Der laufende Vertrag kann laut Arbeitsrechtler Stefan Seitz nicht einfach angepasst werden. «Also nur aufgrund der Krankheit sicherlich nicht. Da muss schon mehr passieren. Die Latte liegt da im Sportrecht ziemlich hoch, im allgemeinen Arbeitsrecht auch», sagte Seitz im Deutschlandfunk.

Foto: Daniel Karmann/dpa DFB-Sportdirektor Rudi Völler ist von der Rückkehr Musialas zu alter Leistungsfähigkeit überzeugt. (Archivbild)

Wer bezahlt das Gehalt eines langfristig erkrankten Fußballprofis?

Eine einheitliche Regelung gibt es nicht. In Deutschland haben Arbeitnehmer nach dem Entgeltfortzahlungsgesetz bei krankheitsbedingter Arbeitsunfähigkeit grundsätzlich Anspruch auf bis zu sechs Wochen Lohnfortzahlung durch ihren Arbeitgeber. Fußballprofis können in ihren individuellen Verträgen aber deutlich günstigere Bedingungen vereinbaren. Vereine wiederum können sich gegen finanzielle Risiken durch langfristige Ausfälle versichern.

Ein Vergleich ist die englische Premier League. Nach den dortigen Standardvertragsbedingungen erhalten Profis bei einer als «Player Injury» eingestuften Verletzung oder Erkrankung bis zu 18 Monate lang ihr volles Grundgehalt. Danach sinkt der Anspruch auf die Hälfte. Zu diesen Verletzungen oder Erkrankungen gehören Beeinträchtigungen, die im Zusammenhang mit der Tätigkeit als Profi stehen. Bei sonstigen Verletzungen oder Erkrankungen greift die Kürzung nach zwölf Monaten. Auch hier sind abweichende individuelle Vereinbarungen möglich.

Wie gut wird Jamal Musiala wieder?

Das lässt sich nicht seriös vorhersagen. DFB-Sportdirektor Rudi Völler ist mit Blick auf Musialas weitere Entwicklung zuversichtlich. «Ich hoffe, wie wir alle hier in der Runde, dass es trotzdem wieder so wird wie vorher. Ich bin da optimistisch», sagte er.

Es gibt Beispiele von Spitzensportlern, die trotz neurologischer Erkrankungen erfolgreich waren. Nach seiner Karriere machte Skisprung-Olympiasieger Severin Freund öffentlich, dass er an fokaler Epilepsie leidet. Der spanische Fußball-Star Isco, der mit Real Madrid viermal die Champions League gewann, ging 2024 mit seiner Epilepsie-Erkrankung an die Öffentlichkeit.

Andere berichten aber auch von erheblichen Einschränkungen. Eine Prognose für Musiala, der nach seiner schweren Beinverletzung von der Club-WM 2025 lange ausgefallen war, lässt sich nicht ableiten.

Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa Im Testspiel gegen Leipzig traten die Probleme um Musiala (m) erstmals öffentlich auf. (Archivbild)

Wie steht es um den Marktwert von Musiala?

Ein gerne genommener Anhaltspunkt ist die Einschätzung des Portals «transfermarkt.de». Dort wurde Musialas Marktwert 2024 und 2025 noch auf 140 Millionen Euro taxiert. Mittlerweile liegt er bei 80 Millionen Euro. Der deutliche Rückgang dürfte vor allem mit seinen langen Ausfallzeiten und der ungewissen sportlichen Entwicklung zusammenhängen. Ob die öffentlichen Äußerungen der Bayern-Verantwortlichen seinen Marktwert zusätzlich beeinflussen, lässt sich nicht beziffern. Sie könnten aber die Aufmerksamkeit möglicher Interessenten auf Musialas Situation lenken. Rummenigge bezweifelt allerdings, «dass irgendein anderer Verein ihn unter diesen Voraussetzungen kaufen würde».

Welche Auswirkungen hat die Debatte über den Fall hinaus?