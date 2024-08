Der Hass im Netz - Zverev: Mutter wird der Tod gewünscht

New York (dpa) - Für Alexander Zverev gibt es bei Hassattacken im Internet nur ein Rezept: «Ignorieren». Mit der Veröffentlichung übler Nachrichten gegen sich setzte die Französin Caroline Garcia bei den US Open das Dauer-Thema für Tennisprofis wieder auf die Agenda. Und auch die deutsche Nummer eins berichtete beim Grand-Slam-Turnier in New York auf Nachfrage von massiven Beschimpfungen über die sozialen Netzwerke.