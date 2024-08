Habeck stellt Hunderte Anzeigen wegen Hassnachrichten

Habeck stellt keine Ausnahme unter Spitzenpolitikern dar. Aus dem Auswärtigen Amt heißt es, Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) werde immer wieder Zielscheibe von strafrechtlich relevanten Drohungen, Beleidigungen und Hassaufrufen und stelle in entsprechenden Fällen konsequent Strafantrag.

Die Stimmung heizt sich auf: Blockierer verhindern an der Nordseeküste, dass Vizekanzler Habeck und andere Passagiere eine Fähre verlassen. Es kommt zu Tumulten. Die Aktion wirft Fragen auf.

Wut auf Vizekanzler Habeck - Tumulte am Fähranleger

Angriffe auf Politiker und Wahlhelfer sorgen bundesweit für Diskussionen. Das Thema führt am Donnerstag auch im hessischen Landtag zu einer lebhaften Debatte.

Allein in diesem Jahr gingen bei der Stelle 17.000 Hinweise zu Hasskommentaren im Internet ein. Hessens Innenminister Roman Poseck ist wegen der Zunahme beunruhigt.

Nach Informationen der «Welt» wurde wegen der Bedrohungslage die Sicherheitsstufe des Vizekanzlers erhöht. Eine Sprecherin des Ministeriums bestätigte das auf Anfrage der Zeitung nicht und gab an, Sicherheitsaspekte grundsätzlich nicht zu kommentieren.

Eine Sprecherin teilte demnach mit, dass man in den Verfahren auf die Löschung von strafrechtlich relevanten Kommentaren dränge und die Unterzeichnung einer Unterlassungserklärung sowie die Zahlung einer Geldentschädigung einfordere. Etwaige Zahlungen spende Habeck «abzüglich der entstehenden Kosten» – vollständig an eine gemeinnützige Organisation, zitierte die «Welt» das Ministerium.

Habeck sagte dem Blatt, der Hass vergifte den politischen Diskurs. «Er soll einschüchtern und schafft eine Atmosphäre der Angst.» In einer Hasswelt spreche am Ende niemand mehr Probleme an und mache Vorschläge. Man dürfe nicht zulassen, dass diese Verrohung zur Normalität werde.