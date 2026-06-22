Der Undav-Luxus: Warum er starten muss oder WM-Joker bleibt

Winston-Salem (dpa) - Am Tag nach seinem nächsten großen Joker-Auftritt musste Deniz Undav im sommerlich heißen Winston-Salem mal wieder beim Reservisten-Training ran. Die Startelf-Spieler beim 2:1 gegen die Elfenbeinküste durften dagegen ganz gemütlich bei Musik im Fitnessraum regenerieren.

Wann kommt Deutschlands neuer Fußball-Liebling bei der WM auch mal in diesen Genuss? Fans, Experten, Medien - alle treibt die Frage um, wann Julian Nagelsmann den Stuttgarter Torjäger erstmals von Anfang an aufbietet. Ist der Zeitpunkt für den Bundestrainer am Donnerstag (22.00 Uhr/ARD und MagentaTV) im Finalstadion von East Rutherford zum Abschluss der Gruppenphase gegen Ecuador gekommen?

Foto: Federico Gambarini/dpa Wer nicht in der Startelf steht, muss wie Deniz Undav (mit Ball) am Tag nach dem Spiel zum Reservisten-Training.

Darum muss Undav in die Startelf

In einer Fußball-Mannschaft muss Leistung immer das oberste Kriterium sein, gerade auch bei der Besetzung der ersten Elf. Leistung muss sich lohnen und honoriert werden, vor einem Turnier vergebene Rollenprofile müssen angepasst werden. Wie heißt es so schön: Fußball ist ein Tagesgeschäft. Und Form und Momentum sind dabei zentrale Bausteine. Beides kann Undav vorweisen. Zwei Spiele, drei Tore, zwei Vorlagen - braucht es noch weitere Argumente?

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An Undav führt also in der Offensive kein Weg mehr vorbei. Der 29-Jährige ist - neben dem Dortmunder Felix Nmecha im Mittelfeld - der bislang stärkste deutsche WM-Akteur. «Wenn man so eine Waffe hat, muss man sie auch das eine oder andere Mal nutzen», sagte sogar Angriffskollege Kai Havertz.

Undav würde sich natürlich aufstellen - und erst recht die Fans, die ihren «Deutschland-Deniz» auch in Toronto mit Sprechchören forderten, als das 0:1 nach der Pause weiter Bestand hatte. Undav kam - und wendete das Spiel.

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Was sagt der Lautsprecher des Teams selbst zum Starter-Debüt bei der WM? «Das liegt am Bundestrainer. Er trifft die Entscheidung. Ich versuche einfach, meinen Job zu machen», sagte er erstaunlich leise. Er kann es ja auch, wenn er beginnen darf. Beim 4:0 gegen Finnland direkt vor der Abreise in die USA traf er in der 34. und 57. Minute - und nicht erst, als der Gegner müde gespielt war.

Den Stürmer mit der besten Quote (neun Tore in elf Länderspielen) draußen zu lassen, ist ein Luxus, den sich der viermalige Weltmeister spätestens in den K.o.-Runden nicht mehr leisten kann. Undav strotzt vor Selbstvertrauen.

Und ist es nicht sinnvoller, durch Undav-Tore zu führen, statt mit Joker Undav einem Rückstand hinterherzulaufen? Ein anderes Argument: Wenn Undav beginnt, könnte immer noch ein anderer als Joker zünden. Womöglich ein Nick Woltemade, der beste deutsche Torschütze in der WM-Qualifikation.

Foto: Federico Gambarini/dpa Nick Woltemade durfte sich bislang nur aufwärmen bei den WM-Spielen. Er würde gerne mal Joker-Rolle von Deniz Undav übernehmen. (Archivbild)

Nagelsmann sprach die Pro-Argumente für Matchwinner Undav in Toronto selbst an: «Man kann sagen, ja klar, super Leistung, lass ihn mal von Beginn an spielen.» Er kündigte an, auch das intern zu diskutieren, «auch mit Deniz».

Darum sollte Undav der Edel-Joker bleiben

Warum ändern, was zweimal hervorragend funktioniert hat? Kai Havertz, Florian Wirtz, Jamal Musiala und Leroy Sané spielen die Verteidiger erstmal müde. Und dann kommt der frische Super-Joker Undav, findet Räume - und knipst.

Jürgen Klopp arbeitet bei der WM als TV-Experte. Kloppo kann sich aber als langjähriger Erfolgstrainer in Nagelsmanns Gedanken hineinversetzen. Es sei «legitim», über eine Startelf-Rolle für Undav zu diskutieren. Nagelsmann aber sei dafür verantwortlich, «dass wir die Startelf pushen können in dem Moment, wo man müde wird». Da müsse man nachlegen können, das habe funktioniert.

Foto: Christian Charisius/dpa Der Edeljoker und die harte Ersatzbank. (Archivbild)

Daraus folgert Klopp: «Mir würde kein Grund einfallen, warum man das ändern sollte. Wir konnten gegen die Elfenbeinküste auf einmal eine völlig neue Situation mit zwei Stürmern herstellen.»

Ähnlich argumentiert Nagelsmann. «Du kannst sagen, warum soll ich seinen Flow jetzt brechen?» Undavs Einfluss auf Spiel und Ergebnis war beide Male sofort zu sehen - auch im Ergebnis. «Sobald die Räume ein bisschen aufgehen, ist er einfach super schlau im Bewegen. Jeder Spieler möchte natürlich von Beginn an spielen. Aber tief im Herzen, glaube ich, ist er auch ganz zufrieden, wie es gerade läuft, weil er da schon eine sehr tragende Rolle hat.»

Foto: Tom Weller/dpa Was macht der Bundestrainer mit Deniz Undav beim nächsten WM-Spiel?

Selbst wenn Undav gegen Ecuador anfangen darf, könnte er danach im Sechzehntelfinale und möglichen weiteren K.o.-Runden wieder als Joker wertvoller sein. Dann kann es auch mal über 120 Minuten gehen - Power von der Bank wird dann noch bedeutsamer. Hinzu kommt: Hängt eine Mannschaft mal durch - wie Deutschland gegen die Elfenbeinküste anfangs der zweiten Hälfte - kann eine Undav-Einwechslung für einen Ruck im Team und auf den Rängen sorgen.

Ach, und noch eines: Als Joker kann ein Fußballer unsterblich werden. Frag nach bei Mario Götze, eingewechselt und Siegtorschütze im WM-Finale 2014 im legendären Maracanã-Stadion von Rio gegen Argentinien. In der Verlängerung.

Gibt es eine Kompromiss-Lösung gegen Ecuador?