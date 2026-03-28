Deutsche Skispringer fliegen am Podest vorbei

Planica (dpa) - Die deutschen Skispringer haben einen Podestplatz im letzten Teamwettbewerb der Saison verpasst. Beim Sieg der Österreicher im Skiflug-Spektakel von Planica belegten Andreas Wellinger, Karl Geiger, Philipp Raimund und Pius Paschke Rang vier. 43,3 Punkte fehlten letztlich auf Platz drei. Österreich triumphierte vor den Teams aus Japan und Norwegen.

Aus dem deutschen Quartett zeigte einzig Wellinger zwei konstant gute Sprünge, Geiger ließ im zweiten Durchgang mehrere Meter liegen. Starker Wind sorgte mehrfach für Unterbrechungen. Auch Domen Prevc, der große Dominator dieses Winters, zeigte Unsicherheiten und landete mit Gastgeber Slowenien letztlich nur auf Platz fünf.

Am Sonntag steht zum Abschluss der Saison und zum Abschied des scheidenden Bundestrainers Stefan Horngacher noch ein Einzel-Skifliegen an.

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Hüttel kündigt zeitnahe Trainer-Entscheidung an

Wer auf Horngacher folgen wird, ist noch offen. Sportdirektor Horst Hüttel vom Deutschen Skiverband bat um «noch ein paar Tage Geduld». Man stehe «direkt vor der Zielgeraden», sei aber «noch nicht drüber», sagte er im ZDF. Bis eine Entscheidung kommuniziert werde, werde es «nicht mehr lange dauern».