Deutsche U21 trifft in Darmstadt auf ambitionierte Spanier

Die Fußballfans aus der Region sollten sich den 25. März 2025 (20.30 Uhr) dick in ihrem Kalender markieren. Wie der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Mittwoch mitteilte, treffen dann nämlich die U21-Nationalmannschaften von Deutschland und Spanien im Rahmen der Vorbereitung auf die Europameisterschaft in der Slowakei (11. bis 18. Juni) im Darmstädter Merck-Stadion am Böllenfalltor aufeinander.