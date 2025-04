Deutscher Olympia-Traum: So geht es mit der Bewerbung weiter

Frankfurt/Main (dpa) - Die Hürden sind hoch, aber das Ziel ist klar: Der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) will Olympia erstmals seit den Sommerspielen 1972 in München wieder nach Deutschland holen. 2036, 2040 oder 2044 können dafür infrage kommen. Wenn die Sommerspiele vom Internationalen Olympischen Komitee (IOC) wieder nach Europa vergeben werden, will der DOSB bereit sein, wie der Verband nun noch mal in einem Pressegespräch mit Nachdruck erklärte. «Deutschland muss ready sein, wenn Europa gefragt wird», sagte Michael Mronz, Mitglied des IOC und des DOSB-Präsidiums. Doch bis dahin wartet viel Arbeit.