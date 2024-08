«Traurigkeit, Leere»: Volleyballer verlieren Olympia-Krimi

«Ich bin unglaublich stolz auf diese Mannschaft, was wir geleistet haben in den letzten Jahren und auch hier bei den Olympischen Spielen», sagte Anführer Grozer. Seine Karriere will er auf jeden Fall fortsetzen. Ob er das auch weiter in der Nationalmannschaft tut, ist offen. Der 39-Jährige nahm sich in den vergangenen Jahren immer wieder Pausen - und kam dann zurück.