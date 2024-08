«Opa» Grozer geht voran: Volleyballer im Viertelfinale

Zehn Punkte verzeichnete Grozer allein im ersten Durchgang mit extremer Effizienz. Am Ende waren es 16. Denn auch seine Teamkollegen stellten die argentinische Defensive mit ihrer Schlagkraft in der Arena im Pariser Süden vor große Probleme. Insgesamt erzeugten die Deutschen, die einige Unterstützung in der Halle hatten, viel Aufschlagdruck.

«Man hat auch heute wieder gesehen: Wir haben so viele Leute, die in entscheidenden Momenten noch mal was Wichtiges machen können, die einen Unterschied machen können», erklärte Kapitän Lukas Kampa. «Das merken die anderen Teams auch. Man spürt das im Dorf, dass der Respekt wächst, in der Volleyball-Bubble, dass die merken: Wir meinen es ernst.»