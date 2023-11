DFB-Auswahl reist nach Berlin

«Das nagt natürlich an jedem von uns», sagte Serge Gnabry vor dem Stimmungstest der Fußball-Nationalmannschaft gegen die Türkei über die titellose Zeit der einst so vielversprechenden Generation um ihn, Joshua Kimmich, Leon Goretzka, Niklas Süle und Leroy Sané. «Natürlich ist die Motivation dann umso größer, bei der EM was zu reißen.»

Nagelsmann, 1987 geboren, wird am Abend während der obligatorischen Pressekonferenz erstmals in dieser Woche öffentlich über seine Eindrücke vom Training sprechen - gemeinsam mit Sané. Der Bundestrainer hatte angekündigt, vor den Testspielen gegen die Türkei und drei Tage später in Wien gegen Österreich vor allem an der Stabilisierung der Defensive arbeiten zu wollen. Am Donnerstag konnten in Frankfurt/Main erstmals alle 25 angereisten Nationalspieler am Mannschaftstraining teilnehmen.