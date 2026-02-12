Fußball-Nationalmannschaft

DFB-Elf in der Nations League wieder gegen Niederlande

Nach der WM geht es für die Nationalmannschaft in der Nations League weiter. Bundestrainer Nagelsmann kann sich auf das schnelle Wiedersehen mit einem großen Rivalen freuen.

Im Herbst stehen für Julian Nagelsmann die Gruppenspiele in der Nations League an. (Archivbild) Foto: Jan Woitas/dpa
Im Herbst stehen für Julian Nagelsmann die Gruppenspiele in der Nations League an. (Archivbild)

Brüssel (dpa) - Bundestrainer Julian Nagelsmann bekommt es in der Nations League wieder mit Erzrivale Niederlande zu tun. Die Fußball-Nationalmannschaft trifft in der nächsten Ausgabe des Wettbewerbs in der Gruppe 2 der Liga A zudem auf Serbien und Griechenland. 

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

In der Brüsseler Expo-Halle unweit des berühmten Atomiums zog der Portugiese und ehemalige Nations-League-Sieger Pepe die Lose für die ersten Partien der DFB-Auswahl nach der WM im Sommer in den USA, Mexiko und Kanada. 

Oranje als Dauergegner

Die Niederlande sind bereits zum wiederholten Male deutscher Kontrahent in der Nations League. In der letzten Ausgabe wurde Oranje im Oktober 2024 in München mit 1:0 besiegt, in Amsterdam gab es zuvor ein 2:2. Gegen Griechenland hatte die DFB-Elf unter Nagelsmann kurz vor der Heim-EM 2024 einen 2:1-Testspielsieg gefeiert. Gegen Serbien kommt es für den Bundestrainer zu einer Premiere. Das letzte Duell war 2019 ein 1:1 im Test in Wolfsburg. 

Deutschland spielt gegen Niederlande, Serbien und Griechenland Foto: Dirk Waem/Belga/dpa
Deutschland spielt gegen Niederlande, Serbien und Griechenland

Los geht es für Nagelsmann in der Nations League nach der WM dann gleich mit einer Neuerung im internationalen Terminkalender. Die ersten vier Spiele finden en bloc zwischen dem 24. September und 6. Oktober im Drei- bis Viertage-Rhythmus statt. Das bringt ein kleines Turniergefühl im frühen Herbst. Abgeschlossen wird die Gruppenphase mit den weiteren beiden Partien zwischen dem 12. und 17. November. 

Spielplan kommt am Freitag

Die genaue Spielreihenfolge wird der Bundestrainer aber erst am Freitag erfahren. Die UEFA benötigt wie jüngst die FIFA nach der WM-Auslosung in Washington eine Nacht, um den Terminkalender zu fixieren. Koordiniert werden müssen alle Spieltermine auch für die unterklassigen Ligen B bis D. Wo die drei deutschen Heimspiele stattfinden, wird der DFB noch später festlegen. 

Geht es nach Nagelsmann, folgt bestmöglich als Gruppensieger im März das Viertelfinale gegen einen Gruppenzweiten und dann vom 9. bis 13. Juni das Final Four, bei dem der nächste Sieger der Nations League gekürt wird. Bei der letzten Ausgabe landete die DFB-Elf nach Niederlagen gegen Portugal (1:2) und Frankreich (0:2) nur auf Platz vier. 

Sieger wird im Juni 2027 ermittelt

Ein Erfolg in der Nations League bringt auch wieder Vorteile auf dem Weg zum nächsten großen Turnier - der EM 2028. Eine kleinere Qualifikationsgruppe wartet auf die Top 4 des Kontinents. Als Gruppensieger könnte man auch wieder einen Freiplatz für die EM-Playoffs bekommen. Details hat die UEFA hierzu aber noch nicht festgelegt. 

Die Nations League hat sich nach anfänglicher Kritik als geschätzter Wettbewerb etabliert. «Die Duelle mit den europäischen Top‑Nationen sind in der Zeit zwischen den großen Turnieren sehr reizvoll – für unsere Fans und für unsere Spieler, die sich immer mit den Besten messen wollen», sagte Nagelsmann vor der Auslosung.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Nations League: Wer im Viertelfinale steht und wer absteigt
Fußball

Nations League: Wer im Viertelfinale steht und wer absteigt

Alles klar in der Nations League? Ganz und gar nicht. Am 5. Spieltag wird es besonders spannend. Denn einige Top-Nationen kämpfen noch um den Viertelfinaleinzug - andere zittern um den Abstieg.

12.11.2024

Auslosung in Paris

DFB in Nations League gegen Niederlande, Ungarn und Bosnien

Julian Nagelsmann und Rudi Völler verfolgen die Auslosung der Nations League in Paris. Die Gegner für die DFB-Auswahl sind herausfordernd - es kommt es zum schnellen Wiedersehen mit einem EM-Gegner.

08.02.2024

DFB-Team in Nations League gegen Niederlande, Ungarn und Bosnien

08.02.2024

Nationalmannschaft

So läuft die Auslosung der Nations League

Nach der Heim-EM ist vor der Nations League. Bereits an diesem Donnerstag werden die Lose gezogen. Auf die Nationalmannschaft warten schwere Gegner. Und eine Bürde.

08.02.2024

Nationalmannschaft

Nations League sucht Premierensieger - Deutschland fehlt

Eine EM oder WM finden in diesem Jahr bei den Männern nicht statt. Um einen Fußball-Titel geht es dennoch - und zwar um den in der Nations League.

12.06.2023