Nations League: Wer im Viertelfinale steht und wer absteigt

Berlin (dpa) - Für Bundestrainer Julian Nagelsmann und sein Team steht in der Nations League am letzten Spieltag der Gruppenphase nicht mehr viel auf dem Spiel. Der Einzug ins Viertelfinale ist nach dem Erfolg gegen die Niederlande (1:0) schon geschafft. Jetzt soll in den letzten Vorrundenspielen gegen Bosnien-Herzegowina am Samstag (20.45 Uhr/RTL) und am 19. November (20.45 Uhr/ZDF) gegen Ungarn noch der Gruppensieg her.