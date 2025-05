Löw: Erfolg in der Nations League stärkt WM-Chancen

Berlin (dpa) - Der frühere Bundestrainer Jogi Löw misst dem Abschneiden der deutschen Nationalmannschaft in der Nations League eine große Bedeutung im Hinblick auf die ein Jahr später stattfindende Weltmeisterschaft bei. Die WM beginne ja nicht mit Turnierstart, sondern schon mit der Vorbereitung ein, zwei Jahre zuvor, sagte Löw am Rande eines DFB-Pokal-Termins in Berlin.