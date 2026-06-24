Fußball

DFB-Pokal: Vier Erstrundenspiele im Free-TV

Fußballfans können vier Erstrundenspiele im DFB-Pokal im Free-TV verfolgen. Neben Bayern und Dortmund sind auch Schalke und Stuttgart live zu sehen. Wer überträgt welche Partie?

Der DFB hat die Partien für die erste Runde im DFB-Pokal angesetzt. (Archivbild) Foto: Harry Langer/dpa
Der DFB hat die Partien für die erste Runde im DFB-Pokal angesetzt. (Archivbild)

Frankfurt/Main (dpa) - Zum Auftakt des DFB-Pokals können Fußballfans die Partien von Rekordsieger Bayern München, Vorjahresfinalist VfB Stuttgart, Bundesliga-Aufsteiger Schalke 04 und Borussia Dortmund im frei empfangbaren TV sehen. Wie aus den zeitgenauen Ansetzungen der ersten Hauptrunde hervorgeht, zeigt das ZDF am 21. August (20.45 Uhr) das Duell zwischen Drittligist Hansa Rostock und Stuttgart. In der ARD läuft am 24. August (20.45 Uhr) die Partie zwischen Regionalligist Hallescher FC und Schalke. 

Ebenfalls in der ARD übertragen wird am 2. September (20.45 Uhr) die Erstrundenpartie zwischen dem Zweitliga-Aufsteiger VfL Osnabrück und den Bayern. Tags zuvor zeigt RTL das Duell zwischen Oberligist HEBC Hamburg und Borussia Dortmund.

Die Bayern und der BVB steigen erst Anfang September in den Wettbewerb ein, da sie am Pokalwochenende Ende August noch um den Supercup spielen. Der Pay-TV-Sender Sky zeigt alle 32 Partien der ersten Pokalrunde live.

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