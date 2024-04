DHB-Frauen als Gruppensieger zur EM - Sorgen um Grijseels

Die DHB-Auswahl beseitigte mit dem ungefährdeten 43:21 (23:11)-Kantersieg in Heidelberg zwar die letzten theoretischen Zweifel an der EM-Teilnahme und holte zugleich Schwung für die anstehende Olympia-Qualifikation, verlor dabei aber Co-Kapitänin Alina Grijseels mit einer Fußverletzung.

Bereits vor dem abschließenden Doppelpack gegen den punktlosen Außenseiter Israel am Samstag und Sonntag ebenfalls in Heidelberg, bei dem Grijseels ausfallen wird, steht die DHB-Auswahl mit 8:0 Zählern vorzeitig als Sieger der Qualifikationsgruppe 2 fest. Die EM-Endrunde findet vom 28. November bis 15. Dezember in Ungarn, Österreich und der Schweiz statt.

So wurde es am Ende ein klarer Erfolg, der Rückenwind für den Kampf um das Olympia-Ticket gibt. In einem Vierer-Turnier mit Slowenien, Montenegro und Paraguay muss die DHB-Auswahl in der kommenden Woche in Neu-Ulm mindestens Zweiter werden, um erstmals seit 2008 wieder bei Sommerspielen dabei zu sein.