DHB-Team will mehr «Handball-Genuss»: Gegner können kommen

«Die Deckung gewinnt Spiele. Wir brauchen Mut in der Verteidigung. Wir hoffen, dass wir diesen Handball lange und in vielen Phasen zeigen können», sagte Bundestrainer Markus Gaugisch nach einer glanzvollen Abwehrleistung des DHB-Teams. «Die wichtigste Erkenntnis ist die, dass wir so Handball spielen können, wie wir wollen.»

In der zweiten Turnierphase trifft Deutschland in einer Sechser-Gruppe auf Titelkandidat Dänemark, Rumänien und voraussichtlich Serbien. Das erste Hauptrunden-Duell steht am Donnerstag an. Die zwei besten Teams qualifizieren sich dann fürs Viertelfinale - das Mindestziel des Deutschen Handballbundes. «Wir müssen weiter so fokussiert sein und weiter so eine Abwehr stellen. Wir brauchen Konzentration von jeder Spielerin», appellierte Grijseels an die Mannschaft.