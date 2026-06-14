Fußball-Nationalmannschaft

Die Fußball-Nationalmannschaft in der Einzelkritik

Nmecha mit Power, Musiala mit feinem Fuß. Und Havertz trifft doppelt. Die Nationalmannschaft startet erfolgreich in die WM. Alle DFB-Stars sind aber noch nicht auf ihrem allerbesten Niveau.

Die erste deutsche Startelf bei der WM 2026. Foto: Christian Charisius/dpa
Die erste deutsche Startelf bei der WM 2026.

Houston (dpa) - 

Neuer: Der erste Schuss war drin. Sonst beim großen Comeback nicht gefordert. Betätigte sich als Fan-Einpeitscher. Echte Prüfungen kommen noch. 

Kimmich: Ein toller Pass zum Musiala-Tor und eine Vorlage beim Undav-Treffer. Dennoch: Eine ungewohnte Fehlerhäufung und Pech beim Gegentor, als er abfälschte. 

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Tah: Leistete sich in der konfusen Phase in der ersten Halbzeit ungewöhnliche Fehler. Lamentierte plötzlich beim Referee. Später dann gewohnt stabil. 

Schlotterbeck: Unglücklich beim Gegentor, aber sonst aktiv gegen den Ball. Köpfte zu seinem DFB-Premierentor ein. Sein Muskelspiel beim Jubel war ein Signal. 

Brown: Rechtfertigte als flotter Schienenspieler das Vertrauen von Nagelmann. Sein Tempo ist wichtig. Das erste Länderspieltor rundete den guten Auftritt ab. 

Nmecha: Mit Power schnell zum ersten WM-Tor. Seine Präsenz ist wichtig. Holte so auch den Elfmeter vor der Pause raus. Kann zur WM-Führungsfigur werden. 

Pavlovic: Bekam in der Zentrale lange nicht den gewohnten Zugriff auf das Spiel, arbeitete aber fleißig. Brachte sich mehrfach in gute Schussposition. 

Sané: Das war keine Bewerbung für weitere Startelf-Einsätze. Zu oft in seinem typischen Schlurfschritt. Vergab klare Chancen (32./69.). 

Musiala: Das beste Länderspiel nach dem schweren Beinbruch. Auch körperlich robust und nach mehreren sehenswerten Dribblings mit der Tor-Belohnung. 

Wirtz: Sein Tempo und seine Technik überforderten die Gegner. Feiner Doppelpass mit Nmecha. Für einen eigenen Treffer fehlte die Konsequenz. 

Havertz: Suchte die richtige Positionierung im Angriff und traf dann doppelt. Wie bei der Heim-EM ein cooler Elfmeterschütze und mit dem Schlusspunkt.

Undav: Eine knappe halbe Joker-Stunde reichte. Der Stuttgarter ist «on fire». Hackenvorlage für Brown und dann schlug er selbst noch zu. 

Raum: Im Duell mit Brown als Linksverteidiger im Moment hintendran. Aber nach seiner Einwechslung schnell im Spielfluss. 

Goretzka: Ersetzte in der zweiten Halbzeit den starken Nmecha. Wird auf seine WM-Momente geduldig warten müssen. 

Rüdiger: Kam für Tah in der zweiten Halbzeit. Im Laufduell gleich konsequent. Der Real-Star kann in der Defensive noch wichtig werden. 

Anton: In der Schlussphase für Kimmich eingewechselt. Wird seine WM-Rolle als Backup verlässlich erfüllen.

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