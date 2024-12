Die Pokal-Party geht weiter: «Alles ist möglich» für Arminia

Bielefeld (dpa) - Vom Finale in Berlin wollten die Bielefelder Pokalhelden anders als ihre Fans noch nicht explizit sprechen. Wie groß das Vertrauen in die eigene Stärke ist, wurde nach der nächsten Fußball-Party auf der Alm trotzdem klar. «Alles ist möglich», sagte Torschütze Louis Oppie in den Katakomben des traditionsreichen Stadions.