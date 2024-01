Djokovic bei Australian Open im Achtelfinale

Der Weltranglisten-Erste aus Serbien gewann in Melbourne gegen den Argentinier Tomas Martin Etcheverry klar mit 6:3, 6:3, 7:6 (7:2) und wurde dabei anders als in den beiden Runde zuvor kaum gefordert. Der 24-malige Grand-Slam-Turnier-Sieger verwandelte nach 2:28 Stunden seinen ersten Matchball.

Für Djokovic (36) war es in seinem 100. Spiel in Melbourne der 31. Sieg in Serie. 2019, 2020, 2021 und 2023 hatte er das Tennis-Spektakel am Yarra River jeweils gewonnen. 2022 durfte er wegen der fehlenden Impfung gegen das Coronavirus nicht in Melbourne spielen.