Fußball-Bundesliga

Doch fit für den Clásico? - Berichte: Neuer im Training

Manuel Neuer ist früher als erwartet wieder ins Training eingestiegen. Wird er etwa doch noch fit für den womöglich vorentscheidenden Titelkracher?

Manuel Neuer hat nach seinem Muskelfaserriss wieder trainiert. (Archivbild) Foto: Carmen Jaspersen/dpa
Manuel Neuer hat nach seinem Muskelfaserriss wieder trainiert. (Archivbild)

München (dpa) - Manuel Neuer hat Medienberichten zufolge früher als erwartet wieder das Training aufgenommen und damit Hoffnungen auf eine Rückkehr ins Bayern-Tor beim Spitzenspiel gegen Borussia Dortmund geweckt. Nach seinem Muskelfaserriss in der linken Wade am 14. Februar absolvierte der 39 Jahre alte ehemalige Fußball-Nationaltorwart demnach eine halbstündige Einheit auf dem Trainingsgelände des FC Bayern München. 

Laut «Bild» seien «volle Belastung und richtige Flüge durch die Luft» noch nicht dabei gewesen. Erst in den Schlussminuten der kurzen Einheit habe Neuer das linke Bein etwas mehr belastet. Auch der TV-Sender Sky berichtete, Neuer habe kurz trainiert. Vom FC Bayern gab es zunächst keine Angaben dazu. Die Münchner gehen mit acht Punkten Vorsprung auf den Tabellenzweiten in das direkte Bundesliga-Duell in Dortmund am Samstagabend (18.30 Uhr/Sky).

Neuer hatte sich die Verletzung im Spiel bei Werder Bremen vor gut einer Woche zugezogen. Der 39-Jährige wurde in der Partie von Jonas Urbig (22) ersetzt, der ihn auch beim 3:2-Heimsieg gegen Eintracht Frankfurt am vergangenen Samstag vertrat.

