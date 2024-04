Neuer sechs Tage vor Arsenal-Spiel weiter im Lauftraining

Neuer hatte sich bei der Nationalmannschaft einen Muskelfaserriss in den Adduktoren zugezogen und deshalb auch den Bundesliga-Klassiker am Samstag gegen Borussia Dortmund (0:2) verpasst.

Der FC Bayern bestreitet am Samstag (15.30 Uhr) sein Gastspiel bei Überraschungsaufsteiger Heidenheim. Weitaus wichtiger ist aber das Viertelfinal-Hinspiel in der Champions League am Dienstag (21.00 Uhr) beim FC Arsenal. Damit er in London mitwirken kann, wird Neuer gegen Heidenheim kein Risiko eingehen. Bei der BVB-Niederlage war er von Sven Ulreich vertreten worden.