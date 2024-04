FC Bayern ohne Neuer und vier weitere Stars in Heidenheim

München (dpa) - Der FC Bayern muss auch am Samstag (15.30 Uhr/Sky) in der Fußball-Bundesliga beim 1. FC Heidenheim auf Nationaltorwart Manuel Neuer verzichten.

Der 38-Jährige muss nach einem bei der Nationalmannschaft erlittenen Muskelfaserriss in den Adduktoren wieder fit werden. Das Ziel Neuers ist das Viertelfinal-Hinspiel in der Champions League am Dienstag (21.00 Uhr/Prime Video) beim FC Arsenal.