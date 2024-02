Doll im WM-Sprint 13. - Norwegischer Dreifach-Triumph

Weltcup in Antholz

Können Deutschlands Biathletinnen und Biathleten bei der WM viele Medaillen abräumen? Unter Flutlicht und im vollen Stadion werden es in Nove Mesto besondere Rennen. Doch es gibt ein Problem.

Hexenkessel, Flutlicht, Medaillenjagd: WM in Nove Mesto

Einen Tag nach den Frauen starten auch die deutschen Männer bei der Biathlon-WM in Tschechien in ihr erstes Einzelrennen. Die Hoffnungen ruhen auf einem Routinier, aber die Favoriten sind andere.

Ex-Weltmeister Doll führt Sprintaufgebot bei Biathlon-WM an

Auch Johannes Kühn (1 Fehler) als 14., Philipp Nawrath (1) als 16. konnten nicht in die Top Ten laufen, Philipp Horn (2) schaffte es nicht unter die besten 20. Damit gehen die Deutschen mit einer Hypothek in die Verfolgung am Sonntag (17.05 Uhr/ARD und Eurosport).