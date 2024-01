Verkorkstes Liegendschießen: Doll in Oberhof chancenlos

Oberhof (dpa) - Benedikt Doll hat seine gute Ausgangslage beim Biathlon-Weltcup in Oberhof nicht nutzen können und ist nach einem verkorksten Liegendschießen weit zurückgefallen.

Der 33-Jährige landete nach seinem Sprint-Erfolg am Vortag in der Verfolgung nach insgesamt fünf Strafrunden und einem Rückstand von 1:28,9 Minuten auf dem zwölften Platz. «Es hat nicht viel mit Pech zu tun. Es war einfach maximale Dummheit. Ich ärgere mich ziemlich. Das war technisch schlecht gemacht», sagte Doll in der ARD.