Dortmund schiebt Frust - Brandt: «Das ist Wahnsinn»

Julian Brandt äußerte Verständnis für den Unmut der meisten Anhänger: «Aufgrund des Spielverlaufs kann ich die Pfiffe verstehen.» Sichtlich geknickt fügte der Fußball-Nationalspieler an: «Ich habe keinen Bock mehr auf Niederlagen und Unentschieden. Wir müssen schleunigst gewinnen.»

Zum Ärger aller Beteiligten konnte der BVB die Gunst der Stunde im Kampf um die Champions-League-Plätze nicht nutzen und kein Kapital aus der Niederlage des Verfolgers aus Leipzig in München (1:2) und dem Unentschieden des Dritten aus Stuttgart gegen Köln (1:1) schlagen. «Das ist sehr enttäuschend. Wir wollten einen wichtigen Schritt nach vorn machen, um den vierten Platz noch klarer in die Hand zu nehmen», klagte der Trainer Edin Terzic, «diese Niederlage müssen wir uns selbst zuschreiben, weil wird dem Gegner gezeigt haben, dass hier was geht.»