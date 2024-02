Frustrierender Kontrollverlust - Brandt: «Am Ende war Chaos»

Dass die Mannschaft die Partie nach frühem Rückstand drehte, um am Ende doch noch zu verlieren, veranlasste Brandt zu deutlichen Worten. «Das war ein absolut sinnloser Spielverlauf und total unnötig. Wir haben einen Gegner mit schlampigen Bällen wieder ins Leben geholt. Am Ende war Chaos.» Sichtlich geknickt, fügte der Fußball-Nationalspieler hinzu: «Ich habe keinen Bock mehr auf Niederlagen und Unentschieden. Wir müssen schleunigst gewinnen.»

Mit viel Effizienz, wenig Glanz und etwas Glück übernimmt Borussia Dortmund die Tabellenführung. In der Königsklasse muss das Terzic-Team aber deutlich zulegen.

Erst das Spiel gedreht und dann doch verloren. Das 2:3 gegen Hoffenheim gefährdet das vorrangige Saisonziel des BVB. Die Champions-League-Qualifikation wird in dieser Form zu einer Nervenprobe.

Zum Leidwesen aller Beteiligten konnte der BVB die Gunst der Stunde im Kampf um die Champions-League-Plätze nicht nutzen und aus der Niederlage von Verfolger Leipzig in München (1:2) und dem Unentschieden des Bundesliga-Tabellendritten aus Stuttgart gegen Köln (1:1) kein Kapital schlagen. «Das ist sehr enttäuschend. Wir wollten einen wichtigen Schritt nach vorn machen, um den vierten Platz noch klarer in unsere Hand zu nehmen», kommentierte Terzic und beklagte eine «weitere unnötige Niederlage». «Es war komplett unsere eigene Schuld, weil wird dem Gegner das Gefühl gegeben haben, dass hier was geht.»