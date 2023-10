«Weniger sexy, mehr Erfolg»: Terzic sieht BVB auf gutem Weg

Den Sprung auf Rang eins der Tabelle zumindest für eine Nacht wertete Terzic als Bestätigung: «Wir haben versucht, im Sommer unsere Schlüsse zu ziehen. Weniger sexy, mehr Erfolg. Wir haben lange genug in den letzten zehn Jahren schönen und sexy Fußball gezeigt, der am Ende aber nicht dazu geführt hat, unsere maximalen Ziele zu erreichen.»

Mit seinem Treffer in der 67. Minute verhinderte Brandt, dass die Borussia für ihren Chancenwucher bestraft wurde. «Er macht sich Woche für Woche für uns wichtiger. Nicht nur auf dem Platz, sondern auch in der Kabine. Seite Stimme wird immer wichtiger. Wir halten große Stücke auf ihn in der Zukunft. So darf er gerne weitermachen», schwärmte Terzic.