Schuss ins Glück: BVB feiert Matchwinner Nmecha

Nmecha erweckte die nach bisher durchwachsenen Auftritten gegen Paris (0:2) und den AC Mailand (0:0) von vielen bereits abgeschriebenen Dortmunder in der schweren Gruppe F zu neuem Leben. Als Tabellendritter liegt der BVB (4) nach Punkten gleichauf mit dem Zweiten aus Newcastle und kann mit einem Sieg in zwei Wochen daheim gegen die Engländer weiter Boden gut machen. Selbst Spitzenreiter Paris (6) befindet sich nach dem 3:0 über Milan bei nur zwei Zählern Vorsprung noch in Schlagdistanz. «Wir haben uns heute zurückgemeldet. Es ist jetzt Halbzeit. Und wenn wir so weiter spielen, bleibt es bis zum Ende spannend», kommentierte der 40 Jahre alte Terzic mit zuversichtlichem Blick auf die drei noch ausstehenden Gruppenspiele.

Wie schon in der Bundesliga mit zuletzt fünf Siegen in Serie gelang dem BVB auch in Europa die Trendwende. Anders als zum Gruppenauftakt in Paris erstarrte das Team diesmal nicht in Ehrfurcht, sondern bot im Dauerregen von Newcastle leidenschaftliche Gegenwehr. «Die erste Halbzeit war in dieser Saison unsere spielerisch beste Leistung», lobte Terzic, «wir befinden uns auf einem richtigen guten Weg, das haben wir in den letzten Wochen gezeigt.»