Gemischtes deutsches Paris-Zwischenfazit: «Luft nach oben»

Paris (dpa) - Deutschlands Olympia-Mannschaft zieht zur Hälfte der Wettkämpfe in Paris ein gemischtes Zwischenfazit. «Die Leistung von Team D stimmt. Allerdings müssen wir zugeben, bei den Erfolgsbilanzen, wenn man sie an Medaillen misst, haben wir noch Luft nach oben», sagte Olaf Tabor, der deutsche Chef de Mission in der französischen Hauptstadt. An den ersten sieben Wettkampftagen nach der Eröffnungsfeier hatten deutsche Sportlerinnen und Sportler zwei Gold-, drei Silber- und zwei Bronzemedaillen geholt. Eine weitere Medaille ist durch den Boxer Nelvie Tiafack bereits sicher.