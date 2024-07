Double perfekt: Tadej Pogacar gewinnt 111. Tour de France

Nizza (dpa) - Im vertrauten Gelben Trikot rauschte Tadej Pogacar noch einmal unnachahmlich über die Promenade in Nizza und ließ sich kurz darauf im Herzen der Metropole an der Côte d’Azur für seinen historischen Triumph bei der 111. Tour de France bejubeln.

In der Gesamtwertung thronte Pogacar mit 6:17 Minuten vor seinem großen Rivalen Vingegaard. Evenepoel belegte mit einem Rückstand von 9:18 Minuten Gesamtrang drei. Zum ersten Mal in der Tour-Geschichte wurde das Finale nicht in Paris ausgetragen. In der Hauptstadt laufen derzeit die Olympia-Vorbereitungen auf Hochtouren.