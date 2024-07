«Nicht von dieser Welt»: Gnadenloser Pogacar vor Double

«Man bremst nicht im Radsport», sagte der 26-Jährige mit einem Grinsen. «Wenn man mir vor der Tour gesagt hätte, dass das alles so kommt, ich hätte es nicht geglaubt. Das ist nicht von dieser Welt.» 5:14 Minuten liegt Pogacar vor dem abschließenden Zeitfahren am Sonntag vor Vingegaard. Das historische Double aus Siegen beim Giro d'Italia und der Frankreich-Rundfahrt im selben Jahr, das zuletzt die bereits gestorbene Ikone Marco Pantani 1998 geholt hatte, ist nur noch Formsache.

Auf das Trikot des besten Bergprofis, das Pogacar lange auch innehatte, muss er allerdings verzichten. Das begehrte weiße Jersey mit den roten Punkten sicherte sich am Samstag der Ecuadorianer Richard Carapaz, der Dritter der Etappe wurde. Der Olympiasieger muss am Sonntag im Zeitfahren nur noch das Ziel erreichen.

Im Mai hatte Pogacar beim Giro triumphiert, lag am Ende fast zehn Minuten vor dem zweitplatzierten Kolumbianer Daniel Martinez. Ein Fragezeichen stand lange dahinter, wie der Ausnahmefahrer die Belastung verkraften würde. Pogacar beantwortete das mit Leistung, gewann zwei schwere Bergankünfte in den Pyrenäen und eine in den Alpen.

Damals war LeMond mit 50 Sekunden Rückstand auf den Führenden Laurent Fignon in den Kampf gegen die Uhr in Paris gegangen. Der US-Amerikaner überließ nichts dem Zufall, fuhr mit einem Triathlon-Aufsatz am Lenker und einem Zeitfahrhelm, während der Franzose mit wehendem blonden Haar durch die Straßen der französischen Hauptstadt jagte. Am Ende lag LeMond acht Sekunden vor Fignon und feierte den knappsten Tour-Sieg der Geschichte.