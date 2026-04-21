Draisaitl glänzt bei NHL-Comeback: Zwei Vorlagen für Oilers

Edmonton (dpa) - Leon Draisaitl hat die Edmonton Oilers bei seinem Comeback in der NHL direkt zu einem wichtigen Sieg in den Playoffs geführt. Beim 4:3 gegen die Anaheim Ducks bereitete der Eishockey-Nationalspieler zwei Tore vor - darunter den Siegtreffer durch Kasperi Kapanen. Schon das 2:0 von Kapanen hatte Draisaitl nach einem Monat Verletzungspause aufgelegt. Für den Einzug in die zweite Runde braucht es in der Best-of-Seven-Serie vier Siege.

Mit drei Toren im zweiten Drittel drehten die Gäste aus Kalifornien zwar die Partie. Jason Dickinson gelang im Schlussdrittel dann aber der Ausgleich, Draisaitls Einsatz ermöglichte 114 Sekunden vor Schluss Kapanens Siegtor.

Niederlage für Stützle, Sturm gar nicht im Kader

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