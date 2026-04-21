Stanley-Cup-Playoffs

Draisaitl glänzt bei NHL-Comeback: Zwei Vorlagen für Oilers

Einen Monat lang mussten die Edmonton Oilers auf Leon Draisaitl verzichten. Zum Playoffs-Start ist er wieder auf dem Eis - und zeigt beim 4:3-Sieg sofort, welch immensen Wert er für sein Team hat.

Leon Draisaitl ist zurück auf dem Eis. Foto: CODIE MCLACHLAN/The Canadian Press/dpa
Leon Draisaitl ist zurück auf dem Eis.

Edmonton (dpa) - Leon Draisaitl hat die Edmonton Oilers bei seinem Comeback in der NHL direkt zu einem wichtigen Sieg in den Playoffs geführt. Beim 4:3 gegen die Anaheim Ducks bereitete der Eishockey-Nationalspieler zwei Tore vor - darunter den Siegtreffer durch Kasperi Kapanen. Schon das 2:0 von Kapanen hatte Draisaitl nach einem Monat Verletzungspause aufgelegt. Für den Einzug in die zweite Runde braucht es in der Best-of-Seven-Serie vier Siege.

Mit drei Toren im zweiten Drittel drehten die Gäste aus Kalifornien zwar die Partie. Jason Dickinson gelang im Schlussdrittel dann aber der Ausgleich, Draisaitls Einsatz ermöglichte 114 Sekunden vor Schluss Kapanens Siegtor.

Niederlage für Stützle, Sturm gar nicht im Kader

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Für die anderen Deutschen in der National Hockey League gab es dagegen nichts zu feiern. Tim Stützle verlor mit den Ottawa Senators gegen die Carolina Hurricanes nach zweifacher Verlängerung 2:3 und liegt in dieser Serie bereits 0:2 hinten. Nico Sturm stand beim 2:4 der Minnesota Wild gegen die Dallas Stars gar nicht im Kader.

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