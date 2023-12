Dreßen in Gröden weit abgeschlagen - Bennett siegt

Gröden (dpa) - Skirennfahrer Thomas Dreßen hat einen enttäuschenden Start in die Speed-Saison erlebt. Der 30-Jährige belegte in der Abfahrt von Gröden nur Platz 41. Romed Baumann als Neunter schaffte es als einziger Deutscher in die Top Ten.

Durch den vielen Neuschnee vom Vortag habe sich die Piste etwas anders präsentiert als noch im Training, erklärte Dreßen. «Der Grundspeed ist da, in den technischen Sachen geht mir noch das nötige Selbstvertrauen ab», sagte der Sieger der legendären Hahnenkamm-Abfahrt in Kitzbühel von 2018. «Das kann man nicht erzwingen, das kommt mit dem Fahren.» Nach vielen Wintern voller gesundheitlicher Rückschläge ist er körperlich noch nicht bei 100 Prozent.

Es war das erste Speed-Event der Männer in dieser Saison. Das Rennen war als Ersatz für eine der Mitte November abgesagten Matterhorn-Abfahrten angesetzt worden. Angesichts des straffen Programms, das die Athleten in Südtirol in den kommenden Tagen noch erwartet, wurde es auf einer etwas verkürzten Strecke ausgetragen. Am Freitag (11.45 Uhr) steht in Gröden ein Super-G an.