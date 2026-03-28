Drogenverdacht: US-Golfer Woods nach Festnahme freigelassen

Jupiter Island (dpa) - US-Golfstar Tiger Woods ist wenige Stunden nach seiner Festnahme in den USA wegen Drogenverdachts auf Kaution freigelassen worden. Das teilte eine Sprecherin des Sheriff-Büros von Martin County Medienberichten zufolge mit. Kurz zuvor war der 50-Jährige nach einem Autounfall wegen Drogenverdachts festgenommen worden.

Ein Atemalkoholtest habe zwar einen Wert von null angezeigt. Einen Urintest habe Woods aber nicht machen wollen. Die Ermittler vermuten, dass er «irgendein Medikament oder eine Droge» zu sich genommen habe. Woods war bei dem Unfall unverletzt geblieben. Die Höhe der Kaution war zunächst nicht bekannt.

Woods musste mindestens acht Stunden lang im Gefängnis bleiben und konnte erst dann gegen Kaution freigelassen werden. John Budensiek vom Martin County Sheriff-Büro hatte nach der Festnahme gesagt, der Golfstar habe am Tatort lethargisch gewirkt. «Wir glauben, dass das auf die Substanz zurückzuführen war, unter deren Einfluss er stand.» Er sei wegen Fahruntüchtigkeit am Steuer und Verweigerung eines Tests im Zusammenhang mit dem Unfall angeklagt worden.

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Unfall bereits vor fünf Jahren

Nach Angaben des Sheriffs soll Woods in einem Geländewagen mit hoher Geschwindigkeit zum Überholen eines Fahrzeugs angesetzt haben, das zugleich abbiegen wollte. Woods' Geländewagen streifte dabei den Anhänger des anderen Fahrzeugs, kippte auf die Seite und schlitterte über die Fahrbahn. Verletzt wurde bei dem Unfall laut Sheriff niemand.

Foto: Uncredited/Martin County Sheriff's Office/AP/dpa Die Höhe der Kaution wurde nicht genannt.

Woods war bereits im Februar 2021 in Los Angeles mit dem Auto von der Straße abgekommen, hatte sich mehrfach überschlagen und dabei komplizierte Brüche am Bein erlitten. Er lag drei Wochen im Krankenhaus und danach nach eigenen Angaben weitere drei Monate in einem Krankenbett bei sich zu Hause in Florida.

Damals gab es beim Golfstar Angaben von Polizei und Feuerwehr zufolge keine Anzeichen für den Einfluss von Alkohol, Drogen oder Medikamenten. Woods hatte nach dem Unfall zu Protokoll gegeben, sich nicht daran zu erinnern, am Steuer gesessen zu haben.

Gerüchte über Comeback

Woods hatte zuletzt Gerüchte um ein Comeback bei den ab dem 9. April stattfindenden US-Masters in Augusta befeuert. Der 50-Jährige hatte nach langer Verletzungspause am vergangenen Dienstag in der neuen Indoor-Liga Tomorrow's Golf League für Aufsehen gesorgt, als er dort überraschend einige Schläge machte.

Seinen letzten größeren Auftritt hatte Woods bei den British Open 2024. Nach einem Achillessehnenriss im Frühjahr 2025 fiel er für die Saison aus - und ließ sich im vergangenen Herbst dann ein weiteres Mal am Rücken operieren.